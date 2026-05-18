Magario: “Nos estamos organizando para recuperar los derechos que avasallados por Milei”

La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, participó este viernes junto a Axel Kicillof de la presentación del Movimiento Derecho al Futuro “Mujeres y Diversidades” en el Polideportivo Municipal de Ensenada, marco en el que aprovechó para renovar críticas al modelo libertario y ponderó la figura del gobernador de la Provincial como el principal postulante del peronismo para ser Presidente de la Nación.

El rol de las mujeres

“Nos estamos organizando para recuperar los derechos que han sido avasallados en esta patria por este Presidente”, afirmó Magario, que les agradeció a las más de 5 mil mujeres de todo el país y la provincia que dijeron presente en el acto. “Vamos las mujeres, vamos las diversidades, vamos nuestra lucha”, arengó.

La dirigente oriunda de La Matanza afirmó que “estamos atravesando una etapa histórica que demanda que nuestras luchas se pongan en juego. Estamos pasando por una etapa del país que demanda que nuevamente nos pongamos al frente”.

“Eternamente las mujeres encabezamos las luchas; por eso tenemos esa cuestión que nos da la fuerza para no aflojar nunca frente a las adversidades”, exclamó.

Modelo libertario

En otro tramo de su mensaje, la titular del Senado bonaerense cuestionó el rumbo del presidente Javier Milei y expuso que “el ajuste que está produciendo es el anti-modelo que nosotros conocimos con el peronismo. Milei cortó todas las obras públicas, ese círculo que produce, genera salario, trabajo y consumo”.

“Desde Ensenada, queremos decirte Milei que las mujeres nos estamos organizando para que te vayas cuando te tengas que ir; para poner como presidente a un hombre peronista”, recalcó.

Luego sostuvo que Axel “caminó y reconstruyó” la provincia de Buenos Aires y que “creó el Ministerio de Mujeres y Diversidad”.

La importancia de PBA

Por otra parte, indicó que la provincia de Buenos Aires tiene más del 46 % por ciento de la producción nacional, y que produce el 50 % de la producción manufacturera del país “que le pone valor agregado y trabajo a la gente”.

“Es una provincia donde el 39 % de la producción agropecuaria se realiza aquí. Nosotros representamos el 38 % del PBI Nacional, y nos devuelven el 6,8 %; no hay provincia que subsista si no hay un Gobierno nacional que acompañe”, agregó Magario.

Desde Ensenada, con presencia de todas las provincias, el espacio MDF Mujeres y Diversidades se pone en Movimiento y Derecho al Futuro. pic.twitter.com/Upa25SssEb — Movimiento Derecho al Futuro (@MOVIMIENTODAF) May 15, 2026

También puso de relieve que es tiempo de recuperar la esperanza para transformar a La Argentina. “Todas las mujeres que estamos acá, Axel, vamos a comenzar una cruzada porque queremos pedirte que seas el próximo presidente de los argentinos”, cerró.

