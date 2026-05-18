La inversión de las ciudades en el sostenimiento de los sistemas urbanos del interior del país

La discusión sobre los subsidios al transporte público volvió a ocupar el centro de la escena en distintas ciudades del país, en un contexto marcado por el retiro de aportes nacionales y el aumento sostenido de los costos operativos. En ese escenario, los municipios y provincias debieron redefinir cómo sostener un servicio esencial para garantizar su normal funcionamiento.

Distintas ciudades del interior comenzaron a exhibir escenarios similares en materia de sostenimiento del transporte urbano.

Los datos comparativos muestran que el esfuerzo asumido por gobiernos locales y provinciales para el sostenimiento del sistema de colectivos se ubica hoy dentro de parámetros relativamente similares entre distintas jurisdicciones.

En Mendoza, por ejemplo, se destina el 5,21 % de su presupuesto provincial al sistema Mendotran; Neuquén Capital supera el 10 %; Córdoba Capital ronda el 6,9 %; mientras que Paraná, para 2026, destinará el 5,17 % de su presupuesto total. En Bahía Blanca, Rosario y otras ciudades los esquemas combinan aportes municipales y provinciales.

En enero de 2024 se eliminó el Fondo Compensador del Transporte para el interior del país. Desde entonces, gran parte de las ciudades del interior debieron reorganizar sus esquemas de financiamiento para evitar un deterioro del servicio.

A esto se suma una estructura de costos cada vez más difícil de sostener. El combustible (insumo dolarizado) alcanzó en marzo de 2026 valores récord, mientras que los salarios representan actualmente el 48% de la matriz de costos del sistema, con actualizaciones permanentes. La combinación de ambas variables explica buena parte de las dificultades que atraviesan las empresas de transporte urbano en todo el país.

De hecho, en distintas ciudades argentinas algunas prestatarias comenzaron a reducir frecuencias, limitar servicios nocturnos o advertir sobre la imposibilidad de sostener recorridos sin la asistencia estatal. El fenómeno responde a una crisis estructural del sistema de transporte urbano del interior, agravada por la caída de pasajeros registrada después de la pandemia y por el retiro de subsidios nacionales.

La caída de pasajeros también se convirtió en una variable común en numerosos sistemas urbanos del interior. El sistema anterior pasó de 2,6 millones de boletos mensuales en 2019 a apenas 700 mil a mediados de 2025, una caída del 73 por ciento.

A partir de diciembre de 2025 comenzó una tendencia de recuperación vinculada a la renovación del servicio y a la reorganización operativa, lo que permitirá una sostenibilidad económica del sistema.

En distintas jurisdicciones comenzaron a implementarse esquemas orientados a mejorar eficiencia y sustentabilidad. Uno de esos cambios fue la modificación en la metodología de subsidios. Esto significa dejar de financiar kilómetros recorridos para pasar a subsidiar pasajeros efectivamente transportados. Es decir, el aporte estatal queda atado a boletos reales y no a unidades circulando vacías.

En paralelo, varios sistemas urbanos impulsaron procesos de modernización con el objetivo de recuperar usuarios y mejorar indicadores operativos. En muchos casos se incorporaron medidas de accesibilidad y nuevas herramientas digitales de seguimiento y pago. El objetivo planteado es revertir el deterioro acumulado durante años y recuperar pasajeros mediante una mejora concreta en la calidad del servicio.

En ese marco, el debate sobre los subsidios al transporte excede situaciones particulares y aparece como una discusión transversal en gran parte de la Argentina. Con empresas que en distintos puntos del país enfrentan problemas financieros y reducciones de servicio, el respaldo de municipios y provincias aparece como una herramienta utilizada de manera generalizada para evitar el colapso del sistema urbano de pasajeros.

(*) Mendoza: el subsidio lo pone íntegramente la Provincia. La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza NO destina fondos propios al Mendotran -es un sistema gestionado y financiado desde el Gobierno provincial, con el Ente de Movilidad Provincial (EMOP) como regulador.

(**) Rosario: el $3.000 M corresponde sólo al aporte municipal de libre disponibilidad. El intendente Javkin declaró públicamente que el municipio absorbió 17 puntos de subsidio que antes ponía la Nación, por lo que el peso real en las finanzas municipales es considerablemente mayor al 0,32% nominal.