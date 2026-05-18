A Todo Trigo mostró un campo expectante, pero atravesado por la incertidumbre económica y política

Con una masiva convocatoria en el Hotel Sheraton de Mar del Plata, la edición 2026 de A Todo Trigo volvió a consolidarse como el principal ámbito de discusión de la campaña fina argentina. Productores, exportadores, dirigentes rurales, funcionarios nacionales y provinciales y referentes técnicos coincidieron en un mismo diagnóstico: el trigo mantiene potencial de crecimiento, aunque el contexto económico y geopolítico sigue condicionando las decisiones de inversión.

El encuentro, organizado por Federación de Acopiadores, reunió durante dos jornadas a los principales actores de la cadena triguera bajo el eje “Del rinde al negocio”, con exposiciones centradas en mercados internacionales, tecnología, financiamiento y perspectivas climáticas para la campaña 2026/2027.

La apertura estuvo a cargo de Fernando Rivara, quien planteó la necesidad de discutir condiciones de competitividad para el productor argentino y cuestionó las asimetrías frente a los sistemas de subsidios que reciben otros países agrícolas. En ese marco, reclamó previsibilidad y sostuvo que el sector necesita reglas claras para sostener la inversión y la incorporación de tecnología.

¡Gracias por acompañarnos un año más en el congreso triguero más importante de la región! 🌾🇦🇷



La edición 13 de #ATodoTrigo2026 demostró por qué hace 22 años somos el punto de encuentro indiscutible de toda la cadena. pic.twitter.com/VkCxrWX7JQ — Acopiadores (@acopiadores) May 15, 2026

Uno de los ejes más repetidos durante la jornada fue precisamente la falta de certezas. Desde la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca, su gerente María José explicó que el productor llega a esta campaña condicionado por un escenario internacional complejo, atravesado por conflictos bélicos, suba del petróleo y fuerte incertidumbre en los precios de fertilizantes e insumos.

“Estamos acostumbrados a los cambios, pero no tener reglas claras juega en contra”, resumió, al tiempo que destacó que el productor ya comenzó a definir estrategias de siembra pese al escenario volátil.

En la misma línea se expresó Sergio Iraeta, quien destacó el “ánimo” del productor y evitó anticipar anuncios sobre retenciones para la próxima Exposición Rural de Palermo. El funcionario remarcó que cualquier reducción impositiva dependerá del equilibrio fiscal y defendió la política gradual de baja de derechos de exportación implementada por el Gobierno nacional.

Durante su paso por la muestra también hizo referencia a uno de los históricos reclamos del sector: la calidad del trigo y la necesidad de segmentar mercados para mejorar el reconocimiento económico al productor. “Cuando el mercado se ordene, esas cuestiones se van a empezar a solucionar”, afirmó.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, trazó un panorama más crítico sobre el contexto económico. Advirtió sobre el aumento de costos, las altas tasas de interés y el retraso cambiario, aunque ratificó el acompañamiento financiero del Banco Provincia para incentivar la siembra.

Rodríguez también cuestionó al Gobierno nacional por la falta de inversión en infraestructura vial e hídrica y aseguró que los recursos provenientes de impuestos a los combustibles “no vuelven” en obras para el sector productivo.

Otro de los dirigentes presentes fue Nicolás Pino, quien rechazó la posibilidad de nuevos esquemas impositivos provinciales y volvió a reclamar la eliminación total de las retenciones. Además, anticipó que los mercados internacionales exigirán cada vez más certificaciones productivas, especialmente tras el avance del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

Nicolás Pino, presidente de la SRA, Tomás Palazón y Juan Bautista Nogués, directores de la SRA, participan en el Congreso "A Todo Trigo", organizado por la Federación de @acopiadores



Con el lema "Del rinde al negocio", es el ámbito de debate de los actores de la cadena… pic.twitter.com/ZiJxbbooGr — Sociedad Rural Argentina (@SociedadRural) May 14, 2026

Más allá de las diferencias políticas y económicas expuestas durante el congreso, en A Todo Trigo hubo una coincidencia transversal: el productor sigue dispuesto a apostar a la campaña fina, apoyado en las buenas condiciones de humedad y en la expectativa de una nueva cosecha importante.

Sin embargo, detrás del optimismo técnico también quedó expuesta una preocupación común: la necesidad de previsibilidad para un sector que continúa sembrando en medio de la volatilidad económica y las tensiones internacionales.

