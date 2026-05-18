“Votaron a su verdugo”: Alberto Fernández pidió “un psiquiatra” para Milei

El expresidente de la Nación, Alberto Fernández, defendió los logros de su gestión en materia laboral y cuestionó en duros términos el rumbo económico del Gobierno de La Libertad Avanza.

“Votaron a su verdugo”, deslizó el dirigente peronista en alusión al electorado de Javier Milei. Luego admitió que la inflación durante su mandato fue “dramática y un trauma”, pero rescató que administración priorizó la protección del poder adquisitivo de los trabajadores.

“Dejé a la Argentina con la tasa de desempleo más baja de la historia de la democracia y con las paritarias funcionando siempre”, enfatizó en declaraciones a El Dígito Político citadas por NA.

Según sus cifras, esa dinámica permitió que el salario real registrara un crecimiento de entre el 2 % y el 2,5 % en sus cuatro años de gestión, logrando ganarle formalmente a la suba de precios.

El eje central de su crítica se enfocó en el alarmante deterioro del entramado industrial y comercial del presente. El expresidente ironizó sobre los discursos oficiales que prometían soluciones mágicas para la macroeconomía y advirtió que el plan vigente ha sumido al país en un profundo estancamiento. “Estamos en una economía estancada, sin crecimiento, sin producción y desatendiendo las economías regionales”, bramó.

Para dimensionar la gravedad de la recesión interna, el exmandatario aportó un dato concluyente sobre la destrucción de empresas en el último período: “Cerraron 30 mil empresas, y el 90 % de ellas eran pymes de menos de 10 empleados”.

Con este diagnóstico, posicionó a su mandato como un período de resguardo para la industria nacional y el empleo formal, alertando que las políticas de ajuste actuales están desmantelando los sectores que sostienen el consumo y la clase media.

“Análisis psiquiátrico al Presidente”

Por otra parte, a través de un posteo en X titulado “Imbecilidad I”, cuestionó recientes declaraciones del mandatario y citó a la Real Academia Española: “Imbécil: persona tonta, poco inteligente o que actúa de manera molesta y sin sentido”.

IMBECILIDAD I



Imbécil: persona tonta, poco inteligente o que actúa de manera molesta y sin sentido (RAE).

Por favor, es imperioso un análisis psiquiátrico al Presidente Milei.

Mi solidaridad con @deboraplager. https://t.co/ARfbp8eiRg — Alberto Fernández (@alferdez) May 15, 2026

“Por favor, es imperioso un análisis psiquiátrico al Presidente Milei. Mi solidaridad con Débora Plager”, disparó.

“Cipayo”

También cuestionó los dichos de Milei acerca de que “la calidad de vida de Argentina, gracias a Trump, acaba de mejorar enormemente porque al cortar la runfla de Venezuela se dejó de financiar a un conjuntos de hijos de puta acá adentro que quería hacer un golpe y que además dejaron de entrar los espías cubanos”.

En ese contexto, el expresidente publicó un nuevo tuit denominado “Imbecilidad II” y acto seguido citó la definición del término “cipayo”.

IMBECILIDAD II



Cipayo: persona que traiciona los intereses nacionales en beneficio de potencias extranjeras.



¿Cómo se puede decir que le debemos “mejor calidad de vida” a Trump que echó a los espías venezolanos y rusos?

Un psiquiatra ¡por favor! https://t.co/BSohK8K9m6 — Alberto Fernández (@alferdez) May 15, 2026

“Persona que traiciona los intereses nacionales en beneficio de potencias extranjeras ¿Cómo se puede decir que le debemos ‘mejor calidad de vida’ a Trump que echó a los espías venezolanos y rusos?” ¡Un psiquiatra ¡por favor!”, remató.