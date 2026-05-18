Condena de la Iglesia al operativo en villas: “Tormenta negra se llama cuando el Estado se retira”

El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, rechazó en duros términos el operativo “Tormenta Negra”, ejecutado la semana pasada por Gobierno porteño en 15 villas y asentamientos, con un despliegue de 1500 efectivos policiales.

En el marco de una misa que brindó en la Villa 31 (actual Barrio Padre Mugica), el referente religioso sostuvo que “para quienes hemos experimentado la vida en los barrios, y para los vecinos, tormenta negra se llama el narcotráfico, tormenta negra se llama la falta de trabajo, tormenta negra se llama cuando el Estado se retira, tormenta negra se llama cuando los pibes no tienen posibilidades. Eso es tormenta negra y hace décadas que la sufren nuestros barrios”.

Muy fuerte García Cuerva desde la Villa 31 contra Jorge Macri y el "operativo Tormenta Negra":

“‘Tormenta Negra’ se llama al narcotráfico, a la falta de trabajo, a cuando el Estado se retira, cuando los pibes no tienen posibilidades. Eso es ‘Tormenta Negra’” pic.twitter.com/yrcd435yTm — Alan Longy (@AlanLongy) May 17, 2026

Durante la ceremonia de Solemnidad de la Ascensión del Señor, el arzobispo de Buenos Aires pidió “que se de un nuevo amanecer, que en la tormenta negra surja la luz de un pueblo solidario comprometido, que, tomando los ideales del Padre Mugica, se comprometa con el hoy”.

La postura de los curas villeros porteños

El nucleamiento difundió un mensaje luego de la misa que ofició García Cuerva en el que dieron cuento que “junto a los vecinos y tantas organizaciones sociales, venimos pidiendo presencia del Estado, puntualmente de fuerzas de seguridad, así como lucha contra el narcotráfico”.

“Pero repudiamos lo sucedido en esta y en todas las villas de la ciudad de Buenos Aires la noche del pasado jueves 14 de mayo en el llamado ‘operativo antinarco’. Sin negar que hubo alguna acción en ese sentido, vimos con tristeza que le sacaron la comida a quienes la venden en estos tiempos de tanta falta de trabajo, se llevaron motos, personas y ropa a la venta con una sobreactuación exagerada”, fustigaron.

“Show mediático”

“Las villas no necesitan show mediático. Las villas no son la vecindad del Chavo. Los vecinos son protagonistas de sus vidas. Lo del jueves y el hostigamiento a tantos trabajadores de los barrios populares acrecienta la estigmatización ya existente en muchos sectores de la sociedad”, prosiguieron.

Así las cosas, bregaron por “más integración y menos discriminación, más empatía y menos desprecio a los más pobres. Necesitamos acciones concretas de combate al delito. Nuestros barrios necesitan trabajo, alimentos, acceso a la salud, acompañamiento de los chicos, adolescentes y jóvenes, tan expuestos a los mercaderes de la droga”.

“Necesitamos la integración de las villas al resto de la ciudad, con cloacas, vivienda digna, agua y buen tendido eléctrico y no desprecio a los pobres y a los inmigrantes. Lamentablemente, hoy estamos sintiendo olor a erradicación”, completaron los sacerdotes.