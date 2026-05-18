Black Nacional Mayorista: descuento directo al público y ofertas especiales para comercios

Del 18 al 24 de mayo se llevará a cabo el primer “Black Week Nacional Mayorista” del año. Durante toda la semana, unos 200 locales mayoristas adheridos —con puntos de venta físicos y online— ofrecen promociones y descuentos especiales en productos de consumo masivo de primera necesidad, como alimentos, bebidas, perfumería y limpieza.

Según se destacó, la iniciativa es un esfuerzo conjunto entre fabricantes, distribuidores y mayoristas para impulsar el consumo, en un contexto de desaceleración inflacionaria y retracción de ventas.

La inflación de abril fue del 2,6 % mensual y marcó así la primera baja después de 10 meses en ascenso. El dato que difundió el INDEC fue el más bajo desde la suba del 2,5 % en noviembre de 2025.

En respuesta, la Cámara de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), lanzó un black para “combatir la inflación” y estará dirigida tanto al público general como a los comercios de proximidad.

Todas las promociones

Durante toda la semana, los locales mayoristas adheridos —con puntos de venta físicos y online— ofrecerán promociones y descuentos especiales de hasta el 40 % en productos de consumo masivo (alimentos, bebidas, perfumería y limpieza). Las promociones las definirá cada empresa adherida con sus propios descuentos y productos alcanzados.

Desde CADAM señalaron que el objetivo de la acción es fomentar el consumo y fortalecer el canal mayorista del que se abastecen los comercios de cercanía que captan las compras del día a día (supermercados, almacenes, perfumerías y kioscos).

Se podrán consultar los locales adheridos desde https://www.cadam.com.ar/actividades/black-mayorista