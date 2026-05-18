Conmoción en Chascomús por el chico asesinado: la autopsia complicaría al “justiciero”

Por estas horas crece la conmoción en Chascomús ante un caso de “justicia por mano propia”, en el que el joven Kevin Martínez, de apenas 15 años de edad, murió luego de ser atropellado y posteriormente agredido a trompadas mientras estaba recostado en una camilla, tras ser confundido con un delincuente.

A consecuencia de las marcas de los dedos en cuello y garganta, la Justicia ordenó la autopsia de rigor para determinar las causales de muerte, al parecer por atrofiamiento de órganos sensibles del cuello y el sistema respiratorio.

En tanto, trascendió que el agresor -identificado como Leandro Marcelino- vive a media cuadra del lugar de los hechos y dijo haberlo golpeado porque lo reconoció por haberle robado “en la semana”.

#JusticiaPorManoPropia 🚔👊🏼 Chascomús: confundieron a un chico con un ladrón, lo golpearon brutalmente y murió



Kevin, un adolescente de 15 años, fue atropellado mientras iba en una moto tras una persecución. En la camilla, y mientras era asistido por el SAME, un vecino lo… pic.twitter.com/ApCnkfZZ1y — ANDigital (@ANDigitalOK) May 18, 2026

En concreto, los resultados preliminares de la autopsia confirman que el joven murió por politraumatismos y hemorragia interna. Ahora se debe determinar si esos golpes y la hemorragia fue producto del incidente vial o de los golpes de Marcelino.

Vale consignar que el muchacho no contaba con antecedentes penales y en el lugar no se encontraron armas de ningún tipo.

La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó a cargo de la fiscal Daniela Bertoletti Tramuja, quien ordenó que la SubDDI de Chascomús avance con las pericias y la recolección de pruebas.

Persecución, impacto y confusión

Según las primeras reconstrucciones, una mujer creyó reconocer una motocicleta que le habían robado tiempo atrás y decidió perseguir a dos adolescentes que circulaban en un rodado similar.

La persecución terminó de la peor manera en la intersección de las calles Jacarandá y Julián Quintana, de la mencionada ciudad bonaerense, donde los jóvenes fueron embestidos con violencia.

Tras el mencionado impacto, brutal por cierto, Kevin quedó gravemente herido y su compañero también, tanto que está internado en grave estado y debieron amputarle una pierna.

La agresión que agravó todo

Mientras Kevin permanecía tendido sobre una camilla, y ya estaba siendo asistido por profesionales del SAME y por efectivos de la Policía Bonaerense que estaban en el lugar, la situación se tornó aún más dramática.

De acuerdo a testigos, y a lo que aporta una filmación casera de un ocasional testigo, un vecino lo atacó brutalmente en el lugar: primero le “clavó” la rodilla entre el esternón y el cuello, y luego le aplicó al menos tres trompadas en la cabeza, mientras el menor estaba inmovilizado y se quejaba del dolor, secuencia registrada en el video e imágenes que ya está en manos de la Justicia.

Este accionar generó profunda indignación en la comunidad de esta pequeña ciudad y es uno de los ejes centrales de la investigación.

Confirmaron que la moto no era robada

Con el correr de las horas se determinó que la motocicleta en la que circulaban los jóvenes no tenía pedido de captura activo ni había sido robada.

Kevin fue trasladado en grave estado a un centro de salud, pero debido a las lesiones sufridas falleció a las pocas horas de haber arribado.

