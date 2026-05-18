Un chico de 15 años fue brutalmente asesinado en Chascomús tras ser confundido con un ladrón

Un hecho estremecedor sacude a Chascomús y vuelve a poner en debate los riesgos de la “justicia por mano propia”: Kevin Martínez, de 15 años de edad, murió luego de ser atropellado y posteriormente agredido a trompadas mientras estaba recostado en una camilla, tras ser confundido con un delincuente.

El episodio, que ocurrió el martes de la semana pasada, aunque las imágenes trascendieron en las últimas horas, generó conmoción en toda la ciudad por la violencia de la secuencia y las circunstancias que rodearon al caso.

Persecución, impacto y confusión

Según las primeras reconstrucciones, una mujer creyó reconocer una motocicleta que le habían robado tiempo atrás y decidió perseguir a dos adolescentes que circulaban en un rodado similar, hecho que recuerda al protagonizado por exdiputada nacional, y actual directora del Banco Nación, Carolina Piparo, quien junto a su marido Juan Buzali a bordo de su Fiat 500 persiguieron y arrollaron a dos jóvenes qye confundieron con los delincuentes que instantes antes les habían robado en la madrugada del 1 de enero de 2021 en La Plata. Este hecho llegó a la Justicia y finalmente el conductor fue absuelto.

La persecución terminó de la peor manera en la intersección de las calles Jacarandá y Julián Quintana, de la mencionada ciudad bonaerense, donde los jóvenes fueron embestidos con violencia.

Tras el mencionado impacto, brutal por cierto, Kevin quedó gravemente herido.

La agresión que agravó todo

Mientras el adolescente permanecía tendido sobre una camilla, y ya estaba siendo asistido por profesionales del SAME y por efectivos de la Policía Bonaerense que estaban en el lugar, la situación se tornó aún más dramática.

De acuerdo a testigos, y a lo que aporta una filmación casera de un ocasional testigo, un vecino lo atacó brutalmente en el lugar: primero le “clavó” la rodilla entre el esternón y el cuello, y luego le aplicó al menos tres trompadas en la cabeza, mientras el menor estaba inmovilizado y se quejaba del dolor, secuencia registrada en el video e imágenes que ya está en manos de la Justicia.

Este accionar generó profunda indignación en la comunidad de esta pequeña ciudad y es uno de los ejes centrales de la investigación.

#JusticiaPorManoPropia 🚔👊🏼 Chascomús: confundieron a un chico con un ladrón y murió



Kevin, de 15 años, fue atropellado tras una persecución y luego agredido por un vecino. La moto no era robada.



📌 Lo embistieron tras una confusión

📌 Fue atacado mientras estaba herido y en la… pic.twitter.com/EwaA1ZI5LF — ANDigital (@ANDigitalOK) May 18, 2026

Confirmaron que la moto no era robada

Con el correr de las horas se determinó que la motocicleta en la que circulaban los jóvenes no tenía pedido de captura activo ni había sido robada.

Kevin fue trasladado en grave estado a un centro de salud, pero debido a las lesiones sufridas falleció a las pocas horas de haber arribado.

Investigación y conmoción

La Justicia trabaja para esclarecer completamente lo ocurrido, determinar responsabilidades y analizar tanto el accionar de la conductora como el del vecino que intervino, los agentes policiales y los profesionales del SAME, todos presentes en el lugar.

El caso reabre un debate profundo sobre las consecuencias de actuar por cuenta propia ante sospechas erróneas y el nivel de violencia que se vive en las calles a raíz de la inseguridad, que en ocasiones pueden escalar hasta este tipo de situaciones.

De hecho, diez días atrás un grupo de vecinos castigó con violencia a un delincuente que le había intentado robar junto a un cómplice –que escapó– a un joven en La Matanza, escena que incluyó una toma de “jiu jitsu” y un desmayo del ladrón y que también quedó filmada.

Un día antes, un joven persiguió a un grupo de delincuentes que le habían robado a su novia en Merlo, atropelló a dos y mató a uno de ellos, ya en territorio del vecino distrito de Ituzaingó, en el Conurbano bonaerense oeste.

La muerte del adolescente de 15 años en Chascomús generó un fuerte impacto social y pedidos de justicia por parte de la comunidad.

