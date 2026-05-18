La carne de pollo llegó a “la cima del podio de consumo”

Un informe del Centro de Información Nutricional de la Carne de Pollo (CINCAP), en base al Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), confirmó que la carne aviar se ubicó en 2025 como la preferida de los argentinos, en simultáneo a una drástica caída en la ingesta de la carne vacuna.

“Las cualidades únicas han posicionado a la carne de pollo en la cima del podio de consumo de proteínas animales en la Argentina con un consumo de 49,4 kilos por habitante al año durante el 2025”, detalló el CINCAP. De este modo, superó a la histórica líder en consumo: la carne vacuna (49,92 kilos per cápita en 2025)

Una cuestión de bolsillo

Para el CINCAP, el pollo representa “accesibilidad económica” y eso se ve refrendado en un reciente relevamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) en carnicerías y supermercados, ya que en abril último la carne vacuna tuvo un precio promedio de $ 18.559 el kilo, mientras que el pollo llegó a $ 4936 el kilo.

La carne aviar tuvo una variación anual del 37,9 % en su precio, mientras que la carne vacuna, por su parte, representó un incremento del 61,9 por ciento.

“En el cuarto mes del año se pudo comprar en promedio de 3,66 kilos de pollo con un kilo de asado. Y en promedio durante los cuatro primeros meses del año el poder de compra de un kilo del asado fue de 3,85 kilos de pollo fresco. Un 22 % más que en el mismo período del 2025”, detalló el IPCVA.

Milanesa en el tope

Más allá del precio, las entidades sectoriales diero cuenta que el pollo “se distingue por ser un pilar de la tradición culinaria local, con la milanesa de pollo como su máximo exponente”.

“El consumo de carne de pollo ofrece beneficios nutricionales para una alimentación equilibrada. Una sola porción, equivalente a media pechuga o una pata muslo mediana, cubre aproximadamente el 50 % de las proteínas de alta calidad requeridas por un adulto promedio diariamente”, prosiguió el informe del CINCAP y CEPA.

Del mismo modo, dieron cuenta que tiene “un bajo contenido graso si se consume sin piel, predominando siempre las grasas de tipo saludable” y “es fuente esencial de minerales como potasio, magnesio, fósforo, hierro y selenio, así como de vitaminas del complejo B”.