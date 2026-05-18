Mientras Javier Milei defiende a Espert, Fred Machado se declaró culpable en EE.UU.

El megaescándalo internacional que vincula al narcotráfico, el lavado de activos y la política argentina sumó un giro clave en los tribunales norteamericanos. El empresario rionegrino Federico "Fred" Machado se declaró culpable de los delitos de lavado de dinero y fraude electrónico ante la justicia federal de Texas, Estados Unidos.

Este movimiento judicial forma parte de un acuerdo de culpabilidad estratégico con el que la fiscalía estadounidense aceptó desestimar los cargos por narcotráfico internacional que pesaban sobre Machado desde su detención en 2021. Tras meses de rechazar las acusaciones, el financista admitió su responsabilidad en los delitos económicos con el único fin de evitar una condena mayor y la prisión perpetua por tráfico de estupefacientes. Actualmente, permanece alojado en una cárcel federal de Oklahoma a la espera de que el juez Amos Mazzant homologue el pacto definitivo.

Los vínculos con José Luis Espert y los fondos de campaña

La resolución del caso en los Estados Unidos generó un inmediato temblor político en la Argentina. La confesión de Machado reavivó la fuerte polémica en torno a sus vínculos con el actual diputado nacional José Luis Espert. El empresario aeronáutico había afirmado con anterioridad haber financiado con un desembolso de US$ 200.000 la campaña presidencial del economista en el año 2019, además de haberle facilitado aviones privados para sus traslados proselitistas por el país.

#RedesSociales 🔥📰 Milei defendió a Espert y pidió “odiar más a los periodistas”



El Presidente salió a respaldar al otrora diputado libertario vinculado al narcotráfico y volvió a lanzar durísimas críticas contra la prensa.



📌 Reivindicó a José Luis Espert tras el caso Fred… pic.twitter.com/LZZMLZnymd — ANDigital (@ANDigitalOK) May 18, 2026

El caso siempre funcionó como un foco de conflicto para el legislador liberal, quien en reiteradas oportunidades buscó despegarse de las actividades delictivas del empresario patagónico argumentando que se trataba de servicios contratados de manera regular o de aportes sin segundas intenciones, a tal punto que debió declinar su cadidatura a diputado nacional de La Libertad Avanza en las campaña de 2025.

El fuerte respaldo público de Javier Milei

En medio del revuelo generado por el reconocimiento de culpabilidad en Texas, el arco político oficialista cerró filas. El presidente Javier Milei defendió públicamente a Espert el último fin de semana.

Fiel a su estilo directo, el mandatario nacional minimizó las denuncias sobre el financiamiento ilegal y calificó las acusaciones contra su aliado político como una "operación mediática".