Se inscribieron nuevas variedades de trigo bonaerense

El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, participó de una nueva edición del congreso A Todo Trigo, realizado en Mar del Plata. Allí, anunció la inscripción de dos nuevas variedades de trigo pan en el Registro Nacional de Cultivares y en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares del Instituto Nacional de Semillas (INASE).

Se trata de las creaciones fitogenéticas MS INTA MDA Bonaerense 526 y MS INTA MDA Bonaerense 625, desarrolladas de manera conjunta por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense.

Durante su participación en el evento, Javier Rodríguez destacó el trabajo de la Chacra Experimental Integrada Barrow y el valor estratégico de la investigación aplicada al agro. “La Experimental Barrow tiene más de 100 años y uno de sus fuertes es el mejoramiento genético vegetal en trigo y trigo candeal. Estas nuevas variedades, el 526 y el 625, tienen un enorme potencial y muestran la importancia de la investigación científica y tecnológica para mejorar las condiciones de los productores”, sostuvo.

Además, explicó que ambas variedades poseen una amplia adaptación territorial y flexibilidad de manejo. “Tienen posibilidades de siembra en toda la provincia de Buenos Aires y muy buena adaptación a distintas fechas de siembra. Son herramientas que le agregan oportunidades a los productores”, afirmó.

Ajuste libertario

En ese sentido, el ministro remarcó la importancia estratégica de la ciencia y la tecnología aplicadas al agro. “Si queremos que el sector agropecuario siga siendo competitivo dentro de cinco, diez o veinte años, necesitamos más inversión en ciencia y tecnología. Cada peso invertido en investigación vuelve multiplicado”, señaló.

A la vez, cuestionó las políticas de ajuste sobre el sistema científico-tecnológico nacional y defendió el rol del INTA en el desarrollo agropecuario argentino. “Estamos viendo un proceso muy fuerte de desfinanciamiento. Con los retiros voluntarios se está perdiendo una riqueza enorme: profesionales y técnicos con muchos años de formación, que son fundamentales para sostener las líneas de investigación”, indicó.

“En un contexto donde a nivel mundial se está dando un cambio tecnológico tan importante, son momentos donde más se requiere invertir en ciencia y tecnología. Si no, nos vamos a quedar atrás”, agregó.

Javier Rodríguez también expresó su preocupación por el impacto de los recortes sobre distintos organismos nacionales vinculados a la producción y al conocimiento. “Se están perdiendo series de datos meteorológicos de más de 100 años por los despidos en el Servicio Meteorológico Nacional. Es una pérdida enorme para el país”, advirtió.

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Además, vinculó directamente el trabajo de investigación con la generación de nuevas variedades como las recientemente registradas. “Desde la provincia seguimos sosteniendo un sistema de investigación científica y tecnológica significativo para los productores. Tenemos 16 chacras experimentales y seguimos apostando al desarrollo”, afirmó.

Las nuevas variedades

La variedad MS INTA MDA Bonaerense 526 surge de la combinación entre Baguette 31 y Klein Castor. El material reúne el alto potencial de rendimiento, la fertilidad de espiga y la resistencia a roya estriada o amarilla aportadas por la variedad europea, junto con la buena calidad comercial, el excelente peso hectolítrico, el contenido de proteína y la resistencia a roya del tallo y de la hoja provenientes de Klein Castor.

Además, presenta una muy buena adaptación a todos los ambientes productivos del país. Se trata de un trigo de ciclo intermedio, con posibilidades de adelantar fechas de siembra en la zona central argentina, considerándolo como un material intermedio a largo. También se destaca por su altura moderada a baja y por contar con una espiga aristulada o casi sin aristas.

En tanto, la variedad MS INTA MDA Bonaerense 625 proviene de una cruza entre trigo invernal europeo y líneas élite locales. Entre sus principales características sobresalen su baja estatura, su excelente perfil sanitario frente a royas y su altísimo potencial de rendimiento.

Asimismo, presenta una amplia adaptación a todas las zonas productivas argentinas y un ciclo intermedio a corto, con gran flexibilidad para distintas fechas de siembra, lo que le permite responder de manera eficiente a diversos esquemas productivos.

Javier Rodríguez también hizo referencia al Programa de Calidad del Trigo que impulsa el Ministerio de Desarrollo Agrario junto a las Bolsas de Cereales de Bahía Blanca y de Buenos Aires. “Hace cinco años venimos desarrollando el Mapa de Calidad del Trigo junto con las Bolsas de Cereales. Es un sistema basado en miles de muestras que los productores entregan de manera gratuita y que nos permite construir información estadística para mejorar la producción”, explicó.

Por último, el ministro destacó el crecimiento sostenido de la actividad agrícola bonaerense y la necesidad de profundizar modelos productivos sustentables. “Hoy el mundo no sólo demanda alimentos: también demanda saber cómo se producen. La trazabilidad, las Buenas Prácticas Agrícolas y el cuidado ambiental también forman parte de la competitividad”, sostuvo.

“Si uno mira la evolución de la superficie agrícola, en los últimos cinco años la provincia aumentó cerca de dos millones de hectáreas, lo que representa un crecimiento cercano al 14 por ciento. Hoy Buenos Aires lidera la producción y la superficie de trigo, soja, girasol y cebada, y en los últimos años también pasó a liderar la superficie de maíz”, concluyó el funcionario.