Alerta en Buenos Aires: Diputados debate el fin de la Zona Fría en 94 municipios

La Cámara de Diputados de la Nación será escenario este miércoles 20 de mayo de una jornada parlamentaria de alta tensión política. El bloque oficialista de La Libertad Avanza logró imponer las condiciones de la agenda legislativa y convocó a una sesión especial a partir de las 10:00 para tratar un temario que incluye reformas estructurales promovidas por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, el debate quedó cruzado por una fuerte polémica en torno al impacto que las iniciativas tendrán sobre las tarifas de servicios públicos en la provincia de Buenos Aires.

El núcleo del conflicto radica en la discusión sobre los subsidios energéticos y la continuidad del régimen de zonas frías. Desde los bloques de la oposición salieron a cuestionar con dureza el alcance de los proyectos oficiales, advirtiendo que la propuesta abre la puerta a la quita definitiva de este beneficio tarifario que actualmente ampara a millones de usuarios residenciales frente a las bajas temperaturas.

La principal preocupación de los legisladores radica en las consecuencias directas sobre el mapa bonaerense. Según señalaron los principales referentes de las bancadas opositoras, la estrategia de la Casa Rosada busca eliminar el subsidio a Zonas Frías a 94 municipios bonaerenses justo que empieza el invierno.

LLA llamó a una sesión mañana una hora antes de la que pedimos por el "Adorni-gate".

Eso no es todo. Buscan eliminar el subsidio a Zonas Frías a 94 municipios bonaerenses JUSTO que empieza el invierno.

Al miedo de perder el laburo le suman el terror a prender la estufa! — Pablo Juliano (@PabloJulianoLP) May 19, 2026

Cruces por las tarifas de gas y la llegada del frío

La advertencia sobre el impacto social de la medida generó un fuerte revuelo en los pasillos del Palacio Legislativo. Las bancadas del radicalismo y de Unión por la Patria unificaron reclamos contra el criterio de austeridad fiscal de la administración central en una época del año donde el consumo de calefacción residencial se vuelve indispensable.

Una de las posturas más firmes de la previa provino de las filas de la Unión Cívica Radical. Al miedo de perder el laburo le suman el terror a "prender la estufa", advirtió el diputado nacional del radicalismo Pablo Juliano, quien graficó el nivel de preocupación que existe en los sectores medios y vulnerables del interior y el conurbano bonaerense ante la posibilidad de perder el beneficio.

Frente a este escenario, la oposición intentará forzar modificaciones en el recinto para blindar el régimen vigente, bajo el argumento de que las economías hogareñas de las localidades afectadas no están en condiciones de afrontar facturas con incrementos desproporcionados.

Ley de Hojarasca y la estrategia por el quórum

Más allá de la controversia por las tarifas de gas, el menú enviado por los libertarios contempla el tratamiento de la denominada Ley de Hojarasca, una amplia reforma regulatoria que promueve la derogación y modificación de más de 60 normas consideradas obsoletas o burocráticas por la actual gestión nacional.

Asimismo, el orden del día incluye una serie de convenios internacionales de diversa índole jurídica, entre los que se destacan varios Tratados de Extradición —como el suscrito con Polonia— y el Convenio sobre Cobro Internacional de Alimentos para los Niños. Este último ítem contempla la aprobación de un convenio de La Haya sobre protección de menores para agilizar los reclamos de cuotas alimentarias transfronterizas.

La fijación del horario de inicio para las 10:00 formó parte de una calculada estrategia reglamentaria de La Libertad Avanza. El oficialismo se adelantó por una hora a un pedido previo de la oposición, que buscaba sesionar originalmente a las 11:00 con el objetivo político de interpelar en el recinto al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Al ganar de mano con su propia convocatoria, el oficialismo logró desactivar la embestida opositora y obligó a abrir el recinto bajo su propio esquema de prioridades.