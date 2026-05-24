Diputado peronista posó con una careta de Adorni, lo trató de “delincuente” y se cruzó con Martín Menem

La Cámara de Diputados de la Nación vivió una jornada de máxima temperatura política este miércoles 20 de mayo. En medio del debate reglamentario y la posterior media sanción de la Ley Hojarasca, el diputado de Unión por la Patria, Aldo Leiva, se convirtió en el centro de todas las miradas tras aparecer en el recinto portando una careta de Manuel Adorni, actual Jefe de Gabinete de la Nación.

#Escándalo 🔥🏛️ Legislador peronista se puso una careta de Adorni y estalló la sesión en Diputados



El chaqueño Aldo Leiva acusó al vocero presidencial de “delincuente” y protagonizó un fuerte cruce con Martín Menem en la Cámara Baja durante el debate por la “Ley Hojarasca”.



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El legislador chaqueño utilizó su momento de votación a viva voz para montar una protesta de fuerte impacto visual. Al colocarse la máscara con el rostro del funcionario nacional, Leiva apuntó directamente contra la gestión oficialista y calificó a Adorni como "el mayor delincuente de este Gobierno" y uno de los "corruptos más grandes del país".

La irrupción del accesorio desató de inmediato la indignación de la bancada de La Libertad Avanza y motivó la intervención del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, dando inicio a un feroz cruce de chicanas en pleno recinto.

El duro cruce en el recinto: "Payasada" vs. "Santiago Caputo"

Al ver la escena, Menem interrumpió al legislador del Chaco y tildó la situación como una "actitud payasesca", acusándolo de demorar el normal desarrollo de la votación para montar un espectáculo discursivo. "Está faltando el respeto con las payasadas que hace en cada sesión", lanzó la autoridad del cuerpo legislativo.

La respuesta de Leiva no se hizo esperar y elevó la apuesta salpicando la interna del oficialismo: "Para mí payasesco es haber convocado esta sesión para bloquear la interpelación de Adorni", retrucó. Acto seguido, disparó una fuerte ironía dirigida al propio Menem, afirmando que lo verdaderamente "payasesco" era el trato público y los cuestionamientos que el asesor presidencial Santiago Caputo le propina al riojano a través de las redes sociales.

Ante el revuelo generalizado, Menem intentó bajar los decibeles aclarando que no había agredido al diputado de forma personal. "No lo traté de payasesco, sino que dije que la actitud lo era", argumentó, manifestando además su absoluto respeto por la condición de Leiva como excombatiente de Malvinas.

Antecedentes y el trasfondo del "Caso Adorni"

Esta maniobra histriónica no constituye una novedad en el historial parlamentario de Leiva. En septiembre de 2025, el diputado kirchnerista ya había captado la atención de los medios al asistir al recinto con una peluca para ironizar sobre la figura del presidente Javier Milei.

Sin embargo, la protesta de este miércoles guarda relación directa con el denominado "Caso Adorni", el escándalo que estalló en marzo de 2026 a raíz de denuncias sobre un presunto crecimiento patrimonial injustificado y la filtración de viajes de lujo del Jefe de Gabinete.

La puesta en escena del bloque opositor ocurrió en un contexto adverso para sus planes parlamentarios: minutos antes de los cruces, el oficialismo, respaldado por el PRO y sectores de la UCR, logró bloquear con 131 votos contra 111 la moción con la que el peronismo intentaba forzar la interpelación a Adorni en el Congreso.