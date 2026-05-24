En Olavarría ya estiman aumentos de entre el 40 y 60 % en tarifas de gas

El intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, cuestionó en duros términos la iniciativa del Gobierno de Javier Milei de eliminar subsidios a las tarifas de gas en Zonas Frías, proyecto que logró media sanción en la Cámara de Diputados.

En medio de las bajas temperaturas, @JMilei impulsa cambios en el régimen que reduce hasta un 50% el costo del gas en las zonas más frías del país. Esta ley, impulsada por Máximo Kirchner en 2021, fue creada para proteger a las familias del impacto de las tarifas en invierno. pic.twitter.com/7gR3ztNRso — Maximiliano Wesner (@MaximilianoWes4) May 20, 2026

“En medio de las bajas temperaturas, Javier Milei impulsa cambios en el régimen que reduce hasta un 50 % el costo del gas en las zonas más frías del país. Esta ley, impulsada por Máximo Kirchner en 2021, fue creada para proteger a las familias del impacto de las tarifas en invierno”, contextualizó el alcalde.

La situación local

“En Olavarría, 43.271 familias reciben este beneficio. Si la modificación avanza, los aumentos podrían ubicarse entre el 40 % y el 60 %, generando un fuerte golpe al bolsillo de los vecinos y vecinas”, advirtió Wesner.

Acto seguido, planteó que “el impacto no será solo en cada hogar: en nuestra ciudad dejarían de circular cerca de 400 millones de pesos mensuales que hoy se destinan al consumo y al comercio local. Son recursos que pasarán de las familias y los pequeños comercios a las grandes empresas energéticas”.

“La decisión del Gobierno profundiza el ajuste. Miles de trabajadores, jubilados y familias quedan ante una situación cada vez más difícil: elegir entre calefaccionarse o resignar otras necesidades básicas”, alertó el jefe comunal.

La decisión del Gobierno profundiza el ajuste. Miles de trabajadores, jubilados y familias quedan ante una situación cada vez más difícil: elegir entre calefaccionarse o resignar otras necesidades básicas. — Maximiliano Wesner (@MaximilianoWes4) May 20, 2026

Y remató: “Resulta inadmisible que en un país productor de energía haya hogares que no puedan afrontar servicios esenciales”.