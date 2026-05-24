Causa Cuadernos: el portero del edificio de Cristina Kirchner se retractó y denunció presiones de Bonadio

Un giro inesperado sacude el desarrollo del juicio oral por la denominada Causa Cuadernos. El portero del edificio del barrio porteño de Recoleta donde residía la expresidenta Cristina Kirchner, Julio César Silva, se retractó de sus declaraciones originales de 2018 y denunció haber sufrido graves presiones y amenazas por parte de las autoridades judiciales que lideraron la etapa de instrucción del caso.

Ante los jueces del Tribunal Oral Federal N°7, el testigo clave admitió la falsedad de sus testimonios previos y apuntó de manera directa contra los métodos implementados durante la investigación preliminar que encabezaron el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. "Mentí y cometí un delito y lo acepto", afirmó Silva de manera tajante en el recinto, reconociendo el falso testimonio en el que se fundó parte de la acusación inicial.

La retractación golpea uno de los pilares mediáticos del expediente, ya que el encargado de la propiedad negó haber visto movimientos frecuentes de bolsos o valijas con dinero en el domicilio de la exmandataria, contradiciendo la hipótesis central de la fiscalía sobre la ruta de la recaudación ilegal.

#CausaCuadernos 🚨🗣️ El portero del edificio de Cristina Kirchner se retractó y denunció presiones de Bonadio



Nuevo giro en una de las causas judiciales más resonantes de la política argentina: El encargado aseguró que fue presionado durante la investigación encabezada por el… pic.twitter.com/K9Qkm0Bcu0 — ANDigital (@ANDigitalOK) May 21, 2026

Denuncias de amenazas y manipulación en la instrucción

Durante su declaración testimonial de este mayo de 2026, Silva ofreció detalles pormenorizados sobre las supuestas irregularidades que rodearon su comparecencia en el año 2018. El testigo aclaró que en aquel momento firmó una declaración escrita que no era cierta y que los funcionarios judiciales ni siquiera le permitieron leer de forma completa antes de estampar su firma.

El relato del encargado sumó un componente de alta gravedad institucional al describir los mecanismos de coacción utilizados para forzar su relato. Según su testimonio, los investigadores del caso le mencionaron explícitamente que "tenía dos hijas" como una velada amenaza para obligarlo a convalidar la versión que el juzgado pretendía asentar en el expediente.

Asimismo, Silva recordó un episodio ocurrido durante uno de los allanamientos realizados en el inmueble de Recoleta. El testigo relató ante el tribunal que escuchó al juez Claudio Bonadio ordenar por teléfono a un comisario a cargo del procedimiento: "De ahí no se van hasta que encuentren algo", a pesar de que el jefe policial le estaba informando en ese mismo instante que el resultado de la inspección era negativo y no registraba hallazgos de interés.

🗣️ “Me puedo morir presa”: La declaración de Cristina Kirchner en la causa Cuadernos



⚖️ La dos veces presidenta de la Nación denunció “mafia” judicial y se preguntó: “¿Qué es eso de que me robé un PBI? Si yo tuviera toda esa plata, no estaría acá”.



💬 Además, disparó contra el… pic.twitter.com/nswahbHuys — ANDigital (@ANDigitalOK) March 17, 2026

El trasfondo del juicio de la Causa Cuadernos

La denominada Causa Cuadernos (caratulada formalmente como "Fernández, Cristina Elisabet y otros s/ asociación ilícita") representa uno de los procesos por presunta corrupción en la obra pública más complejos de la historia judicial argentina. El expediente busca determinar la existencia de una red de recaudación de fondos ilegales provenientes de empresas contratistas del Estado durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner entre 2003 y 2015.

De acuerdo a la hipótesis que sostiene la parte acusadora, un grupo de empresarios vinculados a los sectores de la construcción, el transporte y la energía pagaba sobornos a segundas líneas del Ministerio de Planificación Federal para asegurar la adjudicación de contratos millonarios, desviando luego esos fondos hacia el financiamiento político y el enriquecimiento ilícito.

El entramado de la causa tomó notoriedad pública en agosto de 2018 a partir de las anotaciones manuscritas provistas por Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, que detallaban trayectos, nombres y montos de dinero. Desde fines de 2025, el Tribunal Oral Federal N°7 encabeza el debate oral y público que tiene a más de 80 imputados en el banquillo, incluyendo a la expresidenta de la Nación en calidad de presunta jefa de la asociación ilícita.

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