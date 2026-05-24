Crisis del IOMA: legisladores de Milei marcharon y la Provincia culpó a Nación

La crisis prestacional y financiera que atraviesa el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) sumó este jueves un nuevo capítulo de alta tensión política en la provincia de Buenos Aires. Legisladores bonaerenses de La Libertad Avanza (LLA) realizaron una movilización y presentación formal en la sede central de la entidad en La Plata para exigir auditorías, al mismo tiempo que el gobierno de Axel Kicillof ligó la situación al ajuste económico impuesto por la administración de Javier Milei.

Por la mañana, la bancada de diputados y senadores provinciales libertarios acudió a las oficinas de calle 46, entre 12 y 13, para ingresar un pedido formal de Acceso a la Información Pública. El documento exige precisiones urgentes sobre el estado financiero de la obra social, el detalle de la deuda con los prestadores médicos, la interrupción de coberturas clave (como salud mental y discapacidad) y el destino de los fondos públicos.

“Estamos hablando de una obra social que administra recursos de más de dos millones de bonaerenses y que hoy atraviesa una crisis prestacional por la ineficiencia del gobierno provincial”, apuntó el titular del bloque de senadores de LLA, Carlos Curestis.

En sintonía, el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Juanes Osaba, denunció demoras críticas en los pagos a los médicos y acusó al oficialismo provincial de "desviar fondos públicos hacia la pauta publicitaria" en lugar de garantizar la atención sanitaria.

La respuesta de Kicillof: "Atacan al IOMA para tapar el ajuste"

La réplica de la Provincia de Buenos Aires no tardó en llegar. Tras una masiva movilización del sector sanitario, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, recogió el guante, defendió la gestión de la obra social y apuntó directamente contra las políticas de la Casa Rosada como causantes del colapso de la medicina prepaga y las obras sociales en todo el país.

“Frente a una crisis sanitaria cada vez más profunda, la única respuesta que encuentran es atacar al IOMA y politizar la discusión para no hablar de los problemas reales”, retrucó Kreplak. El funcionario argumentó que el sistema público provincial está absorbiendo una demanda inédita debido a que más de 742.000 personas perdieron sus coberturas privadas por la pérdida de empleo o los fuertes aumentos de tarifas.

El titular de la cartera sanitaria aportó datos de producción para contrarrestar las denuncias de la oposición: aseguró que entre 2023 y 2025 el IOMA incrementó un 40% las consultas ambulatorias y un 27% la cobertura de medicamentos de alto costo.

Municipios en rojo y la deuda de Nación

Kreplak introdujo además un factor financiero de fuerte impacto político para explicar el desborde en el presupuesto de la entidad: los distritos del interior y el conurbano. “Hoy el funcionamiento del IOMA se sostiene con los aportes de los empleados provinciales, porque los municipales generan un déficit mensual cercano a los 10.000 millones de pesos debido al congelamiento y deterioro salarial de muchos de los municipios”, disparó.

Víctima colateral de la disputa, el financiamiento se encuentra trabado en el reparto de fondos. Según el ministro, la raíz del problema excede las fronteras bonaerenses: “La deuda de Nación con la Provincia ya supera los 20 billones de pesos. Mientras recortan recursos, medicamentos y programas esenciales como el Remediar, intentan responsabilizar a las provincias por las consecuencias de ese ajuste”, concluyó el ministro.