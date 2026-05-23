Milani advirtió por el “empobrecimiento crítico de las Fuerzas Armadas”

El exjefe del Ejército, César Milani, se refirió a la sistemática “degradación” de las Fuerzas Armadas y planteó que el episodio conocido días atrás en el que una unidad militar habría canjeado dulce de membrillo por repuestos mecánicos “es un hecho más de los tantos que están ocurriendo dentro de la fuerza”.

“Tenemos el 60 % del personal por debajo de la línea de pobreza: oficiales, suboficiales y soldados”, precisó en declaraciones a Radio 10, para luego recordar que los integrantes de las Fuerzas Armadas “trabajan full time, con guardias, servicios y ejercitaciones”, por lo que “no pueden tener un doble empleo”.

🚨 "LA SITUACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS ES CRÍTICA"



🎙️ La advertencia de César Milani, ex Jefe del Ejército, en comunicación con @Gatosylvestre.#MañanaSylvestre pic.twitter.com/eYXtCydlh4 — Radio 10 - AM 710 (@Radio10) May 21, 2026

Milani cuestionó además las promesas oficiales de recomposición militar y aseguró que el Gobierno “engañó al pueblo argentino” con anuncios de compras militares de alto impacto mediático.

Anuncios marketineros

“Lo único que han hecho es dos o tres compras grandilocuentes en forma marketinera y publicitaria para engañar al pueblo argentino”, fustigó.

En ese sentido, señaló que la adquisición de los aviones F-16 se realizó mientras “congelaron los salarios del personal militar durante dos años”.

“Con lo que se ahorraron licuando los salarios compraron los F-16”, disparó.

El presupuesto más bajo

El exjefe del Ejército también alertó sobre el deterioro operativo de las Fuerzas Armadas y aseguró que el área de Defensa atraviesa “el menor presupuesto de la historia”.

“Defensa tiene apenas el 0,5% de participación en el PBI y el 83% de ese presupuesto son salarios”, explicó.

Según indicó, además de la caída salarial, el Gobierno recortó partidas destinadas al sostenimiento, mantenimiento y funcionamiento de las unidades militares. “Las unidades hacen lo que pueden para subsistir y sobrevivir”, afirmó.

Milani también apuntó contra el exministro de Defensa, Luis Petri, y contra el actual jefe de la cartera militar, Carlos Presti.

“No están haciendo absolutamente nada. Hay una continuidad total del desastre que hizo Petri”, aseguró.

Soberanía en riesgo

Otro de los ejes de la entrevista fue el reciente acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos sobre el Atlántico Sur. Milani expresó preocupación por la falta de precisiones oficiales y cuestionó que el anuncio haya sido realizado por la embajada estadounidense y no por el Gobierno argentino.

“Lo grave es que se involucró a todo el mar argentino como ‘bien común global’ y nadie explicó el alcance del acuerdo”, señaló.

El exjefe militar advirtió además sobre los riesgos de subordinación geopolítica.

“Cuando hay una alianza de este tipo con una potencia como Estados Unidos, un gobierno nacionalista debería defender la soberanía. Pero acá tenemos un gobierno que está entregando recursos estratégicos y soberanía”, sostuvo.

Y concluyó con una definición contundente: “La gente empieza a preguntarse si esta cooperación no será subordinación. Y ese es el problema”.