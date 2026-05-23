“Condena social” contra gobernadores por la quita de la zona fría

Luego de que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto oficialista que elimina el subsidio de energía por zona fría a distintas provincias, el secretario general de la Asociación de Trabajadores Estatales nacional, Rodolfo Aguiar, afirmó que “tenemos que lograr que sean condenados socialmente los gobernadores que apoyaron la media sanción. No debieran estar gobernando por carecer de toda sensibilidad”.

“En las puertas del invierno, ¿cómo pueden avalar la quita de subsidios a los habitantes de sus provincias que van a tener que pagar el doble por el gas? Estamos frente a un nuevo golpe al bolsillo. El deterioro del poder adquisitivo es gravísimo, no se tolera más. Si esta ley se aprueba, se profundizará el ajuste en las provincias, va a empobrecer aún más al 80 % de la población y va a acelerar la conflictividad”, enfatizó el referente estatal.

En referencia a la condonación de deudas millonarias que las empresas energéticas mantenían con el Gobierno, Aguiar cuestionó: “Es inaceptable que le quiten los subsidios a quienes menos tienen, a los más pobres, mientras benefician a las elites empresarias, a quienes les van a perdonar deudas por miles de millones de dólares”.

“Milei y el empresariado nacional y trasnacional que lo mandan son los autores de un daño social irreparable, pero también existen cómplices necesarios y son los gobernadores, diputados y senadores”, concluyó el secretario general de ATE nacional.

La iniciativa del Gobierno

El proyecto que ya cuenta con media sanción del Congreso recorta los subsidios de gas en numerosos departamentos de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja, al modificar el Régimen de Zona Fría.

Esta modificación implica una suba drástica de los costos de los servicios que, según el caso, aumentará entre un 20 y un 100 % en caso de aplicarse la ley, afectando a más de 3 millones de usuarios.

La norma además incluye la condonación de las deudas que las empresas Edesur y Edenor mantienen con el Estado nacional. Según pudieron averiguar los diputados, el monto de la deuda rondaría los 1.800 millones de dólares.