Caputo anunció “récord histórico” en la cosecha 2025-2026

Horas después del anuncio oficial de una nueva baja a las retenciones agropecuarias, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, informó que la campaña agrícola 2025-2026 obtuvo cifras “históricas”, al alcanzar unas 163,2 millones de toneladas sumando los principales cultivos.

“Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la producción de los seis principales cultivos a nivel nacional en la campaña 2025/2026 alcanzó un máximo histórico de 163,2 millones de toneladas. Esto implicó un crecimiento de 21,25 % en relación a la campaña anterior”, precisó el funcionario.

A través de un posteo en redes sociales, el titular del Palacio de Hacienda consignó que “la soja alcanzó una producción de 49,9 millones de toneladas, con un promedio de rendimiento por hectárea de 30,6 quintales”.

“El maíz registró una producción de 70 millones de toneladas, alcanzando un récord para los últimos 20 años. Los rindes del cultivo alcanzaron en promedio a 72 qq/ha”, sumó, al tiempo que dio cuenta que “el girasol marcó un récord histórico de producción con 7,4 millones de toneladas y un promedio de rendimiento a nivel país de 23,4 qq/ha”.

LA COSECHA REGISTRÓ UN RECORD HISTÓRICO EN LA CAMPAÑA 2025/2026🇦🇷🇦🇷🇦🇷



✅ Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la producción de los 6 principales cultivos a nivel nacional en la campaña 2025/2026 alcanzó un máximo histórico de 163,2 millones de… — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 22, 2026

Finalmente, manifestó que “el trigo registró una producción de 27,9 millones de toneladas, alcanzando también un máximo de la serie histórica”, mientras que “la cebada y el sorgo aportaron 5,6 y 2,4 millones de toneladas, respectivamente”.