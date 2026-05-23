Cautela de Federación Agraria ante el anuncio de Milei sobre retenciones: “Queda bastante corto”

La presidenta de la Federación Agraria Argentina, Andrea Sarnari, se refirió a los anuncios realizados por el presidente Javier Milei en torno a una reducción gradual de las retenciones al agro y sostuvo que, si bien la medida “parece ir en el sentido” de los reclamos históricos del sector, todavía genera dudas y resulta insuficiente, especialmente para la soja.

“En un contexto donde los insumos han subido tanto, especialmente el combustible, que hacen que los números de los productores sigan siendo muy ajustados, la medida que se acaba de anunciar parece ir en el sentido que tanto estamos reclamando, que es la baja de la presión impositiva y la eliminación de las retenciones”, expresó la dirigente rural.

Cautela absoluta

No obstante, aclaró que desde la entidad mantienen “la precaución de esperar a que se plasme en una resolución” para conocer con precisión el alcance real del esquema anunciado por el Gobierno nacional.

En ese marco, Sarnari consideró que la reducción planteada “queda bastante corta en materia de los puntos que se van a rebajar”, y apuntó especialmente sobre la situación de la soja.

“Para la oleaginosa, indican que la baja sería gradual y, además, sería muy poco el porcentaje que se bajaría por mes. Llegaríamos a la próxima campaña todavía con más de veinte puntos de retenciones”, alertó la titular federada.

#Retenciones 🌾💰 Milei anunció una baja de retenciones para trigo, cebada y soja



El Presidente confirmó una reducción en las retenciones al a trigo, la cebada y la soja, y además a los sectores industriales automotriz, petroquímico y maquinaria.



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Cuesta arriba

Según explicó, el actual escenario sigue siendo complejo para los productores, que necesitan “una señal clara” para recuperar rentabilidad y sostener la producción.

“Siguen siendo retenciones muy altas en un sector que necesita previsibilidad para incentivar a la producción y al productor a seguir cultivando”, enfatizó.

Asimismo, la titular de FAA insistió en que la entidad aguardará la publicación oficial de las medidas antes de emitir una posición definitiva. “Queremos ser muy cuidadosos antes de emitir una opinión certera, hasta que esto esté publicado en el Boletín Oficial y sepamos cuál es el esquema efectivo que se va a llevar adelante”, señaló.

De todos modos, remarcó que sería “muy positivo” contar con reglas claras hacia adelante respecto de la eventual reducción de los derechos de exportación.

“Sería muy bueno tener claridad y previsibilidad sobre cómo se va a ir dando esa baja de retenciones de acá hasta el fin de las retenciones, porque así el productor podrá sembrar sabiendo con qué retenciones va a vender la cosecha”, concluyó.