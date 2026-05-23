Tras el anuncio de Milei, la Sociedad Rural exigió retenciones cero

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, se refirió al reciente anuncio del presidente Javier Milei en la Bolsa de Cereales respecto a una reducción en los derechos de exportación. Si bien el dirigente ruralista reconoció el impacto positivo de la medida, aprovechó el escenario para volver a poner sobre la mesa el reclamo histórico del sector agropecuario: retenciones cero.

“No lo esperábamos. Siempre mostramos los resultados y son muy receptivos en el Gobierno, pero no lo esperábamos”, admitió Pino en declaraciones periodísticas, manifestando la sorpresa que causó el discurso oficial en el sector agroindustrial, en concordancia con lo manifestado en diálogo con ANDigital por Andrea Sarnari, titular de la Federación Ageraria Argentina (FAA).

#Retenciones 🌾💰 Milei anunció una baja de retenciones para trigo, cebada y soja



El Presidente confirmó una reducción en las retenciones al a trigo, la cebada y la soja, y además a los sectores industriales automotriz, petroquímico y maquinaria.



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El impacto de la baja de retenciones en la producción

El titular de la SRA analizó el escenario económico actual de los productores y remarcó la importancia de aliviar la carga impositiva para contrarrestar la inflación interna de los insumos logísticos y productivos.

Entre las definiciones más importantes de Pino, se destacaron:

Rentabilidad al límite: “Los números que se venían viendo eran muy finos porque venimos trabajando con aumentos de costos por el combustible”.

Círculo virtuoso: “La baja genera más producción, que genera virtud para todo el país”.

El dirigente de la entidad empresaria insistió en que cada punto de reducción impositiva se traduce de manera directa en una mayor inversión tecnológica, mayor siembra y, en consecuencia, un incremento en el ingreso de divisas para las arcas nacionales.

El "costo argentino" y la falta de infraestructura vial

Además de la discusión estrictamente fiscal, el presidente de la Sociedad Rural apuntó contra las falencias estructurales que restan competitividad a la producción agropecuaria en comparación con otros países de la región.

“Falta mucha infraestructura, la mala infraestructura hace al costo argentino”, sentenció Pino de forma categórica, haciendo referencia al estado de los caminos rurales, las rutas nacionales y la logística de transporte que encarece el traslado de la cosecha hacia los puertos.

Con este posicionamiento, el campo vuelve a marcarle la cancha al Gobierno nacional: celebra los gestos hacia el sector, pero ratifica que el único objetivo de fondo para garantizar el desarrollo pleno de la actividad agropecuaria es la eliminación total de los impuestos a la exportación.