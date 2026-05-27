Mauricio Macri levanta el perfil rumbo a 2027: “El barco se hunde”

El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, encabezó un acto en Mendoza en el marco de la gira del “Próximo paso” y afirmó que “los enemigos del cambio a veces están afuera pero también pueden estar adentro”.

“Hay que pensar al Presidente como el capitán de un barco. Cuando uno navega tiene dos peligros, externos e internos. Si hay una pérdida y alguien decide no decirle al capitán para que no se haga malasangre, esa pérdida del casco se hace irreversible y el barco se hunde”, acotó el líder PRO.

#Elecciones2027 😳🚨 Macri volvió a lanzar críticas al oficialismo: “El barco se hunde”



El expresidente levanta el perfil rumbo a 2027 y reaparece con fuerte tono político al deja una dura advertencia, todo en medio de las tensiones políticas internas en LLA y de las ganas del… pic.twitter.com/opDi44uIW1 — ANDigital (@ANDigitalOK) May 23, 2026

En tanto, exclamó que “estamos acá sin especular, sin pensar en ningún proyecto personal”, pues “el cambio necesita avanzar y para eso estamos nosotros”.

“El PRO tiene que estar listo cuando llegue el momento. Nos metimos en política para plantear un cambio profundo en la Argentina y acá estamos”, manifestó el fundador del PRO desde el Hotel Hilton de Guaymallén.

Asimismo, sostuvo que “hemos estado acompañando el cambio que empezó en el 23, pero está lejos de estar blindado; necesitamos que tenga la fuerza suficiente para que el populismo no lo vuelva a destruir”.

Reunión con Cornejo

Finalizado el acto, Mauricio Macri se reunió con el gobernador Alfredo Cornejo en la residencia provincia, encuentro que fue difundido desde ambos equipos.

El mandatario cuyano lo definió como “un encuentro de camaradería” y escribió en redes: “Siempre es valioso poder dialogar y compartir miradas sobre la situación económica y social de la Argentina y de nuestra provincia. Son intercambios que aportan perspectiva y fortalecen el camino que estamos llevando adelante”.

En su visita a Mendoza mantuve un encuentro de camaradería con el expresidente Mauricio Macri.



Siempre es valioso poder dialogar y compartir miradas sobre la situación económica y social de la Argentina y de nuestra provincia. Son intercambios que aportan perspectiva y… pic.twitter.com/z8SEDbqTjW — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) May 23, 2026

Tras el relanzamiento PRO y luego de su paso por Mendoza, Macri encabezará un encuentro el 28 de mayo con legisladores provinciales y nacionales en la Ciudad de Buenos Aires. Ya en junio, la gira del Próximo Paso continuará en Santa Fe, donde además tiene previsto reunirse con el gobernador Maximiliano Pullaro, otro viejo aliado.