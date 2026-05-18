Macri relanzó el PRO en Olivos con críticas a Kicillof y un mensaje diferenciador al Gobierno

El expresidente Mauricio Macri encabezó este viernes un masivo acto político en la localidad de Olivos, partido de Vicente López, que significó el relanzamiento oficial del PRO en la provincia de Buenos Aires. Bajo la consigna "Próximo Paso", el evento se desarrolló en las instalaciones del Club Galicia, ubicado en la avenida del Libertador 2925, y sirvió como escenario para que el espacio fundacional del partido amarillo defina su postura estratégica en el mapa político actual.

Durante su discurso, el exmandatario nacional envió un mensaje contundente hacia la interna de su partido y la relación con el gobierno de Javier Milei, advirtiendo que el espacio debe sostener su identidad histórica y sus valores fundamentales sin mimetizarse por completo con la gestión libertaria. En ese sentido, el líder del partido dejó una definición tajante ante la militancia: "si el PRO calla, el populismo avanza".

Cruces contra la gestión provincial

La gobernación bonaerense fue el blanco principal de los cuestionamientos durante la jornada en Vicente López. El expresidente apuntó de manera directa contra la administración de Axel Kicillof, polarizando el discurso hacia la gestión del peronismo en el principal distrito electoral del país. Al evaluar la situación económica y social del territorio bonaerense, el referente de la oposición fue categórico y aseguró que con su gestión "no hay futuro" para la provincia de Buenos Aires.

#Elecciones2027 🗳 Macri relanzó el PRO en Olivos y marcó distancia de Milei



El expresidente encabezó un acto masivo en Vicente López con críticas a Kicillof y un mensaje interno hacia el oficialismo libertario.



📌 “Si el PRO calla, el populismo avanza”, lanzó Macri

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El armado del escenario reflejó la nueva conducción del partido en el territorio. El expresidente estuvo acompañado en todo momento por la intendenta local, Soledad Martínez, y por el actual presidente del PRO bonaerense, el diputado nacional Cristian Ritondo. La foto política del día registró una ausencia de peso: no asistió Diego Santilli, actual ministro del Interior de la Nación, lo que expone las diferentes posturas que conviven en el espacio respecto al nivel de fusión con el oficialismo nacional.

Tecnología aplicada a la fiscalización pública

Además de los posicionamientos políticos y los discursos de los principales referentes, el encuentro incluyó una presentación técnica orientada a la fiscalización del Estado. Se puso en marcha de manera oficial "Radar PBA", una plataforma que combina el análisis de datos masivos y la inteligencia artificial aplicada al control institucional. Según explicaron los desarrolladores del proyecto, esta herramienta tecnológica fue diseñada específicamente para monitorear, auditar y fiscalizar de forma detallada la gestión pública provincial.

Con este relanzamiento bonaerense, el partido busca recuperar centralidad política, retener a su base electoral histórica y consolidar un perfil de oposición constructiva pero diferenciada, apostando a la fiscalización técnica del gobierno provincial como plataforma de cara al 2027.