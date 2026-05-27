Luis Caputo prometió “retenciones cero” en un “segundo mandato”

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, junto al secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, y al secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, realizaron una conferencia de prensa este viernes para brindar precisiones sobre la rebaja de derechos de exportación para los sectores agropecuario e industrial, anunciada por el presidente Javier Milei.

En este marco, Caputo ponderó que el Gobierno busca seguir brindando certidumbre a los sectores y otorgarles un panorama previsible para los próximos dos años. En este sentido, se implementará una reducción adicional de 2 puntos porcentuales en los derechos de exportación correspondientes a las cadenas de trigo y cebada desde junio de 2026 con el objetivo de mejorar la competitividad e incentivar la siembra.

A partir de enero de 2027, las retenciones al maíz y al sorgo bajarán 0,25 % por trimestre, mientras que para el girasol será de 0,25 % por semestre. En tanto a partir del enero de 2028, la baja será de 0,5% por trimestre para maíz y sorgo y de 0,5 % por semestre para el girasol. En el caso de la soja, se prevé una reducción de 0,25 % por mes a partir de enero de 2027 y de 0,5 % a partir de enero de 2028.

“Para nosotros es importante seguir dándole una señal clara al campo, con quien hay una relación de confianza importante”, enfatizó Caputo.

Asimismo, puso de relieve que “el Presidente desde el día uno dijo que queríamos llevar las retenciones a cero, y ese es el objetivo final; no tenemos ni la más mínima duda de que en un segundo mandato lo vamos a alcanzar”.

El Ministro de Economía, @LuisCaputoAR, acompañado por los secretarios de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, y de Coordinación Productiva, @PALavigne83, brindó detalles sobre la baja de retenciones anunciada ayer por el Presidente de la Nación, @JMilei.



Conferencia… pic.twitter.com/9wB5gU6ig7 — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) May 22, 2026

Acto seguido, el titular de Economía indicó que se está “haciendo el máximo esfuerzo fiscal posible para que en el transcurso de la gestión se pueda ir aliviando cada vez más esta carga impositiva, para que todos sigan comprobando que este el camino”.

“Vamos a estar orgullosos de ser los que terminemos con el flagelo de las retenciones”, sentenció el titular del Palacio de Hacienda.

A partir de la entrada en vigencia de la norma, se podrán registrar Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) para embarques a partir de enero de 2027 tributando la alícuota reducida correspondiente. Esto permitirá anticipar operaciones y desarrollar negocios futuros con las nuevas condiciones, sin necesidad de esperar al inicio del cronograma de desgravación.

Por su parte, Iraeta remarcó que “cuando el productor agropecuario ve que hay una voluntad del Gobierno de que no se pierda la competitividad, se pone más activo en términos de aplicar tecnologías, fertilizantes, y en aumentar las hectáreas”. Además, explicó que “el hecho de hacerlo ahora es porque está arrancando la campaña”.

En el caso del sector industrial, la baja será progresiva mensual del 0,375 % a partir de julio de 2026, partiendo de una alícuota actual del 4,5 %, hasta alcanzar la eliminación total en junio del año próximo. Alcanza a los sectores automotriz, petroquímico, químico, caucho, maquinaria y a las restantes actividades comprendidas en la normativa general.

En este sentido, Lavigne afirmó que para el equipo económico es “muy relevante seguir sacando impuestos para la exportación para que los sectores puedan competir en igualdad de condiciones”.