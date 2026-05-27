“Por crueldad, por ignorancia”: Kicillof condenó el tarifazo que prepara Milei

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, volvió a sentar postura por el fin de las tarifas diferenciales para Zonas Frías, tal y como impulsa el Ejecutivo nacional, situación que impactará en más de 5 millones de personas en la Provincia.

“Son las 9 de la mañana, estamos en Tornquist. Está haciendo 4 grados, fin de mayo y así en buena parte del territorio y así marcan las estadísticas”, contextualizó el mandatario a través de un video publicado en sus redes sociales.

Tornquist, 9 AM, 4 grados. Una verdadera zona fría de la provincia de Buenos Aires. Como acá, en muchos otros lugares de nuestro territorio las familias necesitan tarifas diferenciales para poder afrontar el invierno.



La modificación del régimen de Zona Fría deja sin esa… pic.twitter.com/d2yJnEwxxU — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 23, 2026

Dijo que es una “situación muy complicada porque el Gobierno de Milei quiere quitar la Zona Fría de la provincia de Buenos Aires y en todo el país a más de 3 millones de hogares, una tarifa especial vinculada justamente a las condiciones climáticas”, sumó el líder del Movimiento Derecho al Futuro.

Acto seguido, precisó que “en la provincia de Buenos Aires son 1,3 millones de hogares, 5 millones de personas” y “si esto se aprueba en el Senado” derivará en “un aumento tarifario de hasta el 100 por ciento”.

#ZonaFría 🔥❄️ Diputados dio un paso clave para subir tarifas de gas en zonas frías



El oficialismo y bloques aliados avanzaron con cambios que impactarían sobre millones de usuarios hasta hoy beneficiados por este régimen.



📌 Diputados le dio media sanción al proyecto del… pic.twitter.com/Pir34BIWRu — ANDigital (@ANDigitalOK) May 21, 2026

“La modificación del régimen de Zona Fría deja sin esa posibilidad a 5 millones de bonaerenses que no pueden pagar la luz, el gas y otras cuestiones básicas”, alertó.

Y remató: “Por crueldad, por ignorancia, el Gobierno nacional vuelve a complicarle la vida a los argentinos. El Senado tiene que rechazar este proyecto”.