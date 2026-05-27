“Se llevan los recursos y no vuelve nada”: Garate apuntó contra Milei y exigió “respeto” al interior

El intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, trazó un duro diagnóstico sobre la situación que atraviesan los municipios bonaerenses y responsabilizó al Gobierno de Javier Milei por el achique de recursos que, aseguró, termina golpeando de lleno a las comunidades del interior.

En diálogo exclusivo con ANDigital, el dirigente del Frente Renovador sostuvo que la caída de la coparticipación generó un escenario complejo para las administraciones locales y obligó a los municipios a reorganizar prioridades para sostener servicios esenciales.

“Estamos recibiendo menos coparticipación provincial porque viene menos coparticipación desde Nación y eso es un problema grave”, afirmó.

Según detalló, el impacto económico en Tres Arroyos fue contundente. “La baja en la coparticipación el año pasado fue aproximadamente de 3 mil millones de pesos y eso nos obligó a tomar decisiones respecto del sistema de salud pública, trabajando muy fuerte para equilibrar las cuentas e incluso poniendo mayores recursos municipales para sostener el funcionamiento del hospital”, explicó.

Salud, comercio y producción bajo presión

Garate describió un escenario de crisis que atraviesa distintas áreas del distrito y sostuvo que el deterioro económico no perjudica al intendente sino directamente a los vecinos. “Nos afecta en salud, en lo productivo y en educación”, resumió el jefe comunal.

En esa línea, señaló que el panorama económico también golpea al entramado comercial y agroindustrial de la ciudad.

“Al sector agropecuario no le está yendo del todo bien pese a las buenas cosechas, por el aumento de los insumos y la situación internacional. Y el sector comercial está muy afectado; el centro de Tres Arroyos lo está sintiendo”, advirtió.

Pese al contexto, remarcó que el municipio continúa desarrollando obras con recursos propios. “Seguimos haciendo asfalto, cordón cuneta, agua, cloacas y gas. Todo a pulmón, con lo que Tres Arroyos puede generar”, subrayó.

Sin embargo, insistió en que existe un desequilibrio estructural que castiga al interior productivo.

“Está claro que parte de la plata que se llevan de Tres Arroyos, de Pringles y del interior bonaerense y no vuelve. Se llevan nuestros recursos y no vuelve nada”, disparó.

“No hay política industrial del Gobierno nacional”

Otro de los ejes de la entrevista giró en torno al desarrollo económico y la falta de políticas para fortalecer el interior productivo.

Garate reivindicó el esfuerzo municipal para sostener el parque industrial y fomentar el agregado de valor en origen, aunque cuestionó la ausencia de una estrategia nacional.

“Los intendentes hacemos un enorme esfuerzo, pero hoy objetivamente no hay política industrial del Gobierno nacional”, sentenció.

Para el alcalde, el problema excede a la coyuntura y responde a una mirada histórica concentrada en los grandes centros urbanos.

“No hay políticas para que las industrias se radiquen donde se produce. El interior genera riqueza, pero muchas veces el valor agregado termina yéndose a otros lugares”, observó.

Relación con Kicillof y reclamo de diálogo con Nación

Consultado por su vínculo con la administración bonaerense, Garate afirmó mantener una relación institucional positiva con el gobernador Axel Kicillof.

“Tengo una relación de respeto y valoración con Axel”, expresó.

Pero al mismo tiempo dejó abierta una crítica hacia la relación con Balcarce 50. “También me gustaría tener una mejor relación con el Gobierno nacional en términos institucionales. Lo normal sería dialogar para resolver problemas y eso hoy no ocurre”, sostuvo.

Lejos de alimentar la confrontación política, el intendente reivindicó el rol de los gobiernos locales.

“Los intendentes no gritamos ni insultamos; trabajamos y tratamos de resolver los problemas”, enfatizó.

El interior fuera de la agenda

Uno de los pasajes más enfáticos de la charla estuvo vinculado al lugar que ocupa el interior bonaerense en la discusión política.

Garate reveló que junto a dirigentes de distintos distritos impulsó el foro “Provincias Futuras”, un espacio destinado a debatir problemáticas comunes y reclamar mayor protagonismo regional.

“El interior de la provincia de Buenos Aires no está siendo respetado ni valorado”, aseveró.

El intendente enumeró reclamos vinculados al transporte, las rutas, la distribución de subsidios y la producción, y puso como ejemplo la discusión por la denominada Zona Fría.

“No pedimos subsidios, pedimos respeto. Tenemos temperaturas iguales a provincias que sí están contempladas y a nosotros no nos reconocen ese derecho”, planteó.

Pero además llevó la crítica al terreno político y electoral. “Revisá los nombres de quienes suenan para gobernador. No hay un solo candidato del interior bonaerense. Eso demuestra que el interior hoy no está en la agenda pública”, cuestionó.

“La alternativa no puede ser volver al pasado”

Sobre el escenario político hacia 2027 y el rol del Frente Renovador, Garate evitó hablar de candidaturas y pidió enfocarse en la gestión y las propuestas. “No es tiempo de discutir nombres”, señaló.

Y dejó una definición con fuerte contenido político: “La alternativa al Gobierno nacional no va a ser el pasado. Tiene que ser proyectar futuro, esperanza y propuestas concretas para resolver los problemas”.

Finalmente, se mostró partidario de debatir una reforma política integral en la provincia que contemple reglas estables, representación territorial y descentralización administrativa.

“No puede ser que todo se decida en La Plata. Necesitamos acercar las decisiones a las comunidades y discutir también un nuevo esquema de coparticipación para que parte de los recursos que generamos queden primero en nuestras ciudades”, concluyó.