“Nadie quiere volver atrás”: diputada libertaria pidió respaldar a Milei

El acto oficial por el 216° aniversario de la Revolución de mayo en Coronel Pringles dejó mucho más que banderas, himnos y evocaciones históricas. La jornada se transformó también en un escenario de definiciones políticas y mensajes con fuerte contenido ideológico, donde confluyeron la defensa del rumbo nacional impulsado por el presidente Javier Milei y una apelación a sostener transformaciones estructurales para revertir décadas de estancamiento.

En ese marco, la diputada provincial de La Libertad Avanza por la sexta sección electoral, Mariela Silvina Vitali, defendió la gestión libertaria y pidió paciencia social para consolidar un proceso que definió como complejo pero inevitable.

“Tenemos un aval importante y todavía hay mucha esperanza”, sostuvo la legisladora en diálogo con ANDigital, al tiempo que reconoció el esfuerzo cotidiano de los argentinos frente al ajuste económico.

Para Vitali, el respaldo social al oficialismo continúa vigente porque, según interpretó, existe un consenso transversal respecto de evitar un retorno a modelos anteriores.

“Conversamos permanentemente con el vecino y nadie quiere volver a lo anterior. Eso nos da fuerza para seguir adelante”, remarcó la parlamentaria.

Defensa del rumbo libertario

La legisladora bonaerense insistió en que el programa político y económico que impulsa La Libertad Avanza jamás prometió soluciones inmediatas ni caminos sencillos. “El proyecto siempre se dijo que no iba a ser fácil y además hay mucha información que se tergiversa”, afirmó.

En esa línea, buscó despejar cuestionamientos surgidos en torno al régimen de zona fría y otros beneficios sociales.

“Es un reordenamiento y nadie va a perder el subsidio. Hay requisitos que cumplir, pero muchas veces se instala una información que no es la verdadera”, explicó.

Vitali defendió además el diagnóstico económico del Gobierno y consideró que los principales desequilibrios estructurales comenzaron a corregirse.

“La macro ya se arregló, estamos insertos en el mundo y la economía da indicios de crecimiento”, aseguró.

Aunque admitió que todavía existen sectores golpeados y dificultades en la economía cotidiana, pidió acompañar el proceso de transición.

“Esto es un esfuerzo mancomunado. No tenemos que perder la esperanza y todos tenemos que apoyar para que a este gobierno le vaya bien, porque si le va bien al gobierno, le va bien a los argentinos”, enfatizó.

Para la diputada, parte de la resistencia política y mediática responde a una lógica asociada al viejo sistema político.

“La gente está cansada de la vieja política que no solucionaba el día a día y hasta la oposición empieza a entender que sin propuestas no tiene posibilidad”, deslizó.

Jubilaciones, asistencia y el debate social

Consultada por ANDigital sobre la situación de los jubilados y de quienes permanecen fuera del mercado formal de trabajo, Vitali reconoció que se trata de uno de los desafíos más delicados del presente. “El sistema previsional está quebrado en el mundo y es un tema pendiente”, admitió.

Sin embargo, defendió las políticas de asistencia impulsadas desde el Ministerio de Capital Humano y negó un desmantelamiento de la ayuda estatal.

“La contención social existe y se reforzó. La AUH y las asignaciones continúan. Hay sectores que todavía no pudieron reacomodarse porque también cambió el paradigma económico y comercial”, sostuvo.

En esa línea, consideró que la desaceleración inflacionaria obliga a modificar viejas prácticas del mercado.

“Antes el comerciante podía estoquearse porque la inflación lo cubría. Hoy hay que reinventarse y eso lleva tiempo”, planteó.

La provincia, bajo cuestionamiento

Otro de los ejes de la entrevista giró en torno a la realidad bonaerense y al desafío electoral que enfrenta La Libertad Avanza.

Sin matices, Vitali cuestionó la administración provincial y describió un escenario crítico. “La provincia está devastada y es inviable”, lanzó.

La diputada atribuyó parte de la crisis a la inseguridad y a lo que definió como incapacidad de gestión. “Creo que al gobernador le informan mal o no tiene la capacidad para revertir la situación”, sostuvo.

A partir de ese diagnóstico, dejó en claro cuál será la meta política libertaria. “Nuestro gran desafío es ganar la provincia y también el máximo de municipios. Es fundamental que Nación y Provincia estén alineadas”, expresó.

Matzkin y una reivindicación del espíritu de Mayo

El otro momento de fuerte contenido político llegó con el discurso del intendente Lisandro Matzkin, quien trazó una lectura histórica del 25 de mayo vinculada directamente con la libertad económica y la necesidad de recuperar competitividad.

“El 25 de mayo fue mucho más que el nacimiento de un gobierno patrio. Fue el momento en que un pueblo decidió romper cadenas políticas, sociales y también económicas”, expresó ante los presentes.

El jefe comunal sostuvo que las restricciones comerciales y los controles impuestos desde el poder colonial encuentran paralelos conceptuales con obstáculos que, a su criterio, la Argentina arrastra hasta la actualidad.

“Los hombres y mujeres de mayo reclamaban libertad política, pero también el derecho a crecer, progresar y construir su propio destino”, afirmó.

Lejos de limitarse a una evocación histórica, Matzkin transformó el acto en una convocatoria a sostener cambios profundos.