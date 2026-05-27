Milei negó tensión con la Iglesia y dijo que en 2027 compite contra sí mismo

El presidente de la Nación, Javier Milei, volvió a defender su gestión, se refirió a una eventual candidatura para la reelección en 2027 y negó tensiones con el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, tras la dura homilía del 25 de mayo en la Catedral Metropolitana durante el Tedeum.

Rumbo a 2027

“Si nosotros hacemos un buen Gobierno, nosotros vamos a lograr la reelección. Y si no hacemos un Gobierno que no merece ser reelecto, no seremos reelectos”, exclamó el líder libertario al ser consultado sobre el escenario electoral.

“Yo no compito contra otros espacios políticos. Yo compito contra mí mismo haciendo cada día un gobierno mejor”, acotó el jefe de Estado en declaraciones a Radio Mitre.

💬 "Compito contra mí mismo", Javier Milei habló con Eduardo Feinmann @edufeiok sobre una posible reelección en 2027.



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En tanto, puso de relieve que “la economía está 11 % arriba de cuando asumimos. Sé cómo terminar con la inflación. Venía al 300 %, está en el 30 %” y “sacamos 14 millones de personas de la pobreza”, detalló.

Críticas de la Iglesia

Interrogado por sus sensaciones con la homilía de García Cuerva, sopesó: “Ha dado una opinión válida dentro de un encuadre de las Sagradas Escrituras”.

“Argentina tiene una lógica bastante destructiva en algunos aspectos y parte del trabajo no es solo avanzar hacia las ideas de la libertad, sino también resistir los embates y ataques de los que no quieren que las cosas cambien del statu quo”, anexó Milei.

Luego aclaró que “para nada” se sintió “ofendido” por las palabras del religioso porque entiende “la lógica, el debate, la opinión, además lo hace de manera educada”.

“Me parece interesante y positivo y constructivo que una autoridad religiosa trate de mediar en esta situación donde, claramente, entre los que proponemos el cambio y los que se resisten al cambio, la discusión es bastante fuerte y áspera, y muchas veces hay una parte que no juega limpio, ¿no? Pero son detalles”, completó el mandatario.