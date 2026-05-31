A pocas semanas del inicio de la Copa del Mundo 2026, el búnker de la Selección Argentina contiene el aliento. El entrenador nacional, Lionel Scaloni, se refirió de manera directa a la última molestia muscular sufrida por Lionel Messi durante su reciente presentación con el Inter de Miami, aportando un diagnóstico inicial que combina alivio con una marcada preocupación por el panorama físico general de sus dirigidos.

En declaraciones de prensa, el estratega campeón del mundo confirmó que el cuerpo técnico detectó de inmediato la anomalía física del capitán al momento de solicitar el cambio. Sin embargo, optó por transmitir calma al entorno albiceleste: "Las primeras noticias no son tan malas", detalló Scaloni, quien precisó que los estudios preliminares resultan alentadores y descartarían, en principio, un cuadro de máxima gravedad.

#mundialdefútbol 🚨⚽ Alerta en la Selección: Scaloni habló de la molestia física de Messi



Lionel Scaloni encendió las alarmas en la previa del Mundial 2026 al referirse por primera vez al problema muscular que sufrió Lionel Messi en su último partido con el Inter Miami.



📌… pic.twitter.com/R3TQlZeTfF — ANDigital (@ANDigitalOK) May 27, 2026

Evolución paso a paso y alarmas en el plantel

A pesar del optimismo inicial, el director técnico de la Selección Argentina no ocultó su incomodidad respecto al ritmo de competencia y la falta de recuperación óptima que arrastra la mayoría de los futbolistas convocables. El foco está puesto en determinar si lo de Messi se reduce a una sobrecarga muscular o si reviste una complejidad mayor.

"A todos nos hubiera gustado que no tuviera problemas. Nos hubiese gustado que Messi llegara sin problemas, pero no está siendo así. Ahora hay que esperar su evolución; la meta principal es intentar recuperarlo y que llegue de la mejor manera posible", sentenció Scaloni con honestidad.

Cuenta regresiva: lista de 26 convocados, amistosos y debut en el Mundial 2026

La situación médica del astro rosarino mantiene en vilo la diagramación final de la delegación nacional. La lista definitiva de los 26 convocados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá se dará a conocer de manera oficial entre el viernes 29 y el sábado 30 de mayo, una nómina que estará estrictamente supeditada a los informes médicos de los futbolistas averiados.

Antes de iniciar la defensa de la corona, el conjunto argentino afrontará dos partidos amistosos de preparación en territorio estadounidense:

Sábado 6 de junio: vs. Honduras

Martes 9 de junio: vs. Islandia

El estreno absoluto de la Selección Argentina en la cita mundialista está programado para el martes 16 de junio frente a Argelia, un encuentro correspondiente al Grupo A que se disputará en la ciudad de Kansas City y que marcará el puntapié inicial del sueño ecuménico.