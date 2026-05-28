Leandro Panetta, el conductor de la Volkswagen Amarok que chocó y mató este fin de semana a cinco integrantes de una familia sobre la Ruta provincial 6, en San Vicente, acumulaba al menos 11 infracciones de tránsito antes de la tragedia, la mayoría por exceso de velocidad.

Según surge del detalle de las actas vinculadas al vehículo, el joven de 28 años tenía nueve fotomultas por circular por encima de los límites permitidos y dos infracciones por cruzar semáforos en rojo.

Entre las faltas registradas aparece una infracción en la Ruta nacional 9, en Baradero, donde fue captado manejando a 149,8 kilómetros por hora en una zona con máxima de 120. También tenía multas en San Vicente, Presidente Perón, Brandsen y Zárate.

En algunos casos, la camioneta fue detectada circulando a más de 90 kilómetros por hora en avenidas y rutas provinciales donde el límite permitido era de 60 u 80.

Además, el registro muestra dos infracciones por no respetar semáforos sobre la avenida Presidente Néstor Kirchner, en Berazategui, cometidas con pocos días de diferencia.

Varias de las actas todavía figuran con estado “NI emitida”, lo que indicaría que el proceso administrativo no estaba finalizado aunque las deudas ya aparecían registradas.

De acuerdo con los montos visibles en las infracciones, el total acumulado superaría los 4 millones de pesos.

La tragedia

El choque ocurrió el sábado por la noche en el kilómetro 53 de la Ruta 6, mano hacia Cañuelas. La Amarok impactó desde atrás a un Peugeot 207 en el que viajaba una familia que había salido desde Guernica para buscar atención médica para un bebé de dos meses con fiebre.

#SeguridadVial 🚨⚠️ El conductor que mató a una familia en San Vicente tenía 11 infracciones previas en su Amarok



Se conocieron nuevos detalles sobre el automovilista que provocó la tragedia en el km 53 de la Ruta 6: de las 11 infracciones acumulabas, 9 eran por exceso de… pic.twitter.com/FZeSIYXoyS — ANDigital (@ANDigitalOK) May 27, 2026

En el auto viajaban Serafina Benítez Cabañas, de 31 años; Juan Aníbal López Rodríguez, de 29; Ninfa Ester Cabañas, de 49; un bebé de dos meses y una nena de 7 años. Todos murieron en el acto.

Según contaron familiares y vecinos, primero habían ido al hospital Cecilia Grierson de Presidente Perón, pero como no había pediatra de guardia decidieron dirigirse hacia Cañuelas.

El conductor de la camioneta quedó detenido. Se negó a declarar ante la Justicia y el test de alcoholemia dio negativo.

Una testigo declaró que la Amarok la sobrepasó segundos antes del impacto a una velocidad “extremadamente alta”, cercana a los 180 kilómetros por hora.

Resta mencionar que la causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada Nº 1 de San Vicente.