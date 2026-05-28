Pichetto afirmó que Cristina Kirchner “debería ser tenida en cuenta” para enfrentar a Milei

El diputado nacional de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, consideró que la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria, debe formar parte de una eventual construcción opositora de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

“Cristina sigue siendo una figura de alto liderazgo porque es el propio gobierno el que la hace existir”, afirmó el legislador en declaraciones a Futuröck.

📌"Si el liderazgo estuviera en la calle, lo tendría la expresidenta"



🗣️Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto), diputado nacional de Encuentro Federal por la Provincia de Buenos Aires, en #TotalNormalidad pic.twitter.com/QB16v1Uiij — Futurock.fm (@futurockOk) May 27, 2026

Así las cosas, planteó que “la figura de Cristina debería ser tenida en cuenta en términos del armado opositor y conversar con ella, unificar al peronismo y a sectores aliados para enfrentar a un gobierno que está en un proceso muy complejo en lo económico y social”.

“Aún trabajando y teniendo empleo formal, la gente no llega al día 20. Por primera vez aparece el dato de que las deudas de la gente son por ir al supermercado”, alertó Pichetto.

Rumbo a 2027

“El proceso electoral va a ser polarizado entre el gobierno y sus aliados”, estimó el diputado aunque aclaró que “hay un proceso sin definiciones” dentro del oficialismo. Dijo al respecto que “parece que el Presidente quiere seguir flotando entre las distintas expresiones que tiene La Libertad Avanza”.

Tras advertir que la administración libertaria “no cumple con la ley”, objetó posibles modificaciones electorales: “Hay que mantener el sistema electoral, no cambiar las normas porque le conviene al gobierno. Sin elecciones Primarias (PASO) Milei no hubiera llegado a presidente”, remató.

