Turf fue un fenómeno singular en la entrega de los Premios Gardel

La noche del martes 26 de mayo quedará grabada como otro capítulo inolvidable en la carrera de Turf. En una ceremonia cargada de emoción, espectáculo y consagración, la banda se convirtió en protagonista de los Premios Gardel desde su ingreso a la alfombra roja y al obtener el galardón a Mejor Álbum Rock Pop por Polvo de Estrellas.

El disco, lanzado el año pasado, representa una de las propuestas más ambiciosas de la historia de la banda: una mega producción sonora y audiovisual que reversiona los clásicos de Turf junto a artistas de distintas generaciones como Milo J, Lali, Conociendo Rusia, Fito Paez, Miranda!, Santiago Motorizado, Vicentico, La Delio Valdez, Yami Safdie y Luck Ra. Concebido como un gran show televisivo dividido en episodios, Polvo de Estrellas reafirma la capacidad de la banda para reinventar su legado.

El reconocimiento marca un momento trascendental: después de tres décadas de trayectoria, Turf recibe por primera vez este premio, reafirmando su lugar como una de las agrupaciones más influyentes, carismáticas y fundamentales de la música nacional. Una conquista histórica para una formación que jamás dejó de reinventarse y que continúa encendiendo generaciones enteras.





Fieles a su estilo cinematográfico, elegante y provocador, los integrantes revolucionaron la alfombra roja llegando al Teatro Coliseo arriba de un Chevrolet clásico negro, luciendo trajes impecables, peinados con gomina y una estética inspirada en Carlos Gardel, desatando flashes, ovaciones y una verdadera locura entre artistas y medios presentes.

Porque si algo caracteriza a Turf es transformar cada aparición en un acontecimiento imposible de ignorar. La ceremonia fue apenas una nueva demostración de una impronta escénica única que viene sorprendiendo al público en cada presentación: desde su entrada en ambulancia en Cosquín Rock, pasando por el caballo de madera en Lollapalooza, hasta el reciente desembarco en descapotable blanco durante su impactante show en Complejo C Art Media.

Precisamente allí, Turf celebró sus 30 años de carrera con una presentación demoledora, repasando himnos generacionales, estrenando canciones nuevas y ofreciendo una puesta arrolladora frente a una sala colmada que vivió una jornada histórica de principio a fin.

Con un presente artístico arrollador, una identidad inconfundible y una conexión intacta con el público, la banda atraviesa uno de los momentos más potentes de toda su trayectoria. Y los Premios Gardel 2026 fueron la confirmación definitiva.

Miranda! sigue haciendo historia

Por su parte, el consagrado dúo pop se volvió a destacar entre los artistas más reconocidos de la ceremonia, obteniendo tres importantes distinciones.

En representación del dúo, Juliana Gattas fue la encargada de recibir los premios y dedicó unas emotivas palabras a su compañero Ale Sergi.

El grupo se llevó los galardones a Mejor Canción Pop por “Mejor Que Vos”, junto a Lali; Mejor Canción de Cuarteto por “Tu Misterioso Alguien”, junto a Luck Ra; y además se consagró en la categoría Mejor Álbum Grupo Pop gracias a Nuevo Hotel Miranda!.

Este nuevo reconocimiento reafirma el extraordinario presente artístico de Miranda!, que continúa marcando tendencia dentro de la música latinoamericana gracias a una propuesta estética y sonora que atraviesa generaciones, manteniendo una conexión única con el público y consolidando una trayectoria vigente, innovadora y en constante evolución.

La actualidad del grupo también se refleja en plataformas digitales: supera los 11 millones de oyentes mensuales en Spotify y cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram, cifras que acompañan el crecimiento sostenido de su convocatoria en vivo alrededor del mundo.

El fenómeno internacional continúa especialmente en España, donde la banda atraviesa un momento de enorme popularidad. Allí, “Despierto amándote” fue elegida como canción oficial de La Vuelta 26, una de las competencias ciclistas más prestigiosas del planeta.

Además, Miranda! suma nuevas fechas a su gira española, agregando presentaciones en Palma de Mallorca, Valencia y Málaga, junto a los ya anunciados conciertos en Madrid y Barcelona.