Roulet relativizó la baja de retenciones: “Lo justo sería la eliminación”

El exsecretario de Agroindustria de la Nación, Néstor Roulet, relativizó el impacto real de la nueva baja de retenciones anunciada por el Gobierno de Javier Milei y aseguró que la medida “tiene sabor a poco” frente al fuerte aumento de los costos productivos.

En este sentido, el ingeniero agrónomo sostuvo en declaraciones a Canal E que el conflicto internacional entre Irán, Estados Unidos e Israel provocó un fuerte incremento en los costos de producción agrícola.

“Hizo subir el petróleo y junto con eso aumentó el costo del trigo que básicamente necesita mucho fertilizante si querés obtener una buena, un buen rinde y el tema del gasoil que es la base de nuestra producción”, detalló.

Según calculó, “los costos aumentaron alrededor de 100 dólares por hectárea” mientras que el beneficio por la baja de retenciones apenas representa “20 dólares, 25, 30 cuando mucho”.

“La realidad es que me parece que el trabajo de las retenciones tiene sabor a poco. Bienvenidas sean las bajas retenciones, un impuesto distorsivo”, pero “lo justo sería la eliminación y más en este caso donde se sabe que aumentaron en forma drástica los costos, directamente eliminarla, no hay otra alternativa”, sopesó el exvicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas.

“Si se quiere que se siembre la misma superficie, la misma área, o la quiera aumentar, el Gobierno tendría que haber eliminado las retenciones”, reforzó.

Por último, Roulet estimó que “en la pampa húmeda se van a perder el 3, 4 % de hectáreas de trigo”.