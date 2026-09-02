“Póngale onda”: un funcionario de Milei retó a productores porque no lo aplaudían

Un momento de extrema incomodidad y tensión política se vivió durante el acto de apertura del Congreso Maizar. El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, interrumpió su propia alocución para expresar su profundo malestar y reclamar aplausos, "onda" y "flow" a los productores y empresarios agroindustriales, ante la fría reacción que cosechó al enumerar las medidas de la gestión de Javier Milei.

El hecho ocurrió ante un auditorio colmado de dirigentes, técnicos y grandes referentes del sector. Tras repasar las decisiones oficiales orientadas a la desregulación económica y a las reducciones impositivas recientes, el funcionario notó que el público de la cadena del maíz se mantenía en un absoluto y distante silencio. Lejos de dejarlo pasar, decidió reprocharles de forma directa la actitud a los presentes.

"Me llama la atención que no aplaudan", lanzó Iraeta mirando fijamente al auditorio, visiblemente contrariado por la falta de acompañamiento.

Ya hablamos del cambio de actitud del secretario de Agricultura Iraeta. Hoy en el Congreso de @maizar pidió "ponerle flow" y se quejó de que no aplaudían... "empezá a aplaudir así alguien aplaude..." pic.twitter.com/Eu0kHAU0gk — Marcos Lopez Arriazu (@marcosarriazu) May 27, 2026

El reproche oficial: "Si no le ponemos un poco de flow, no salimos"

El funcionario continuó con su queja y les exigió a los representantes del sector agropecuario un cambio de postura frente al rumbo de la administración nacional: "Si no le ponemos un poco de flow, un poco de onda a la República Argentina, no vamos a salir nunca del pantano", advirtió.

Para el secretario de Agricultura, la falta de festejo ante los anuncios no se debe a una disconformidad técnica, sino a una supuesta falta de optimismo de los propios productores de maíz. "Es una cuestión pura y exclusivamente actitudinal", achacó Iraeta, intentando quebrar el hielo de un auditorio que continuó mostrándose frío hasta el final de la presentación.

La trastienda del enojo: retenciones e incertidumbre

La frustración del funcionario oficialista expone la compleja relación que transitan la Casa Rosada y el sector rural. Aunque el presidente Javier Milei anunció recientemente una baja en los derechos de exportación (retenciones), medida que fue vista con buenos ojos por las cámaras del campo, en el ambiente persiste una marcada cautela.

El reclamo histórico y unánime del agro sigue apuntando a las "retenciones cero" y a la unificación cambiaria definitiva, condiciones que los productores consideran indispensables para liquidar la cosecha con previsibilidad y reactivar con fuerza los niveles de inversión tecnológica en el suelo bonaerense y nacional.