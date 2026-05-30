El FMI pide que más trabajadores paguen Ganancias y subir el monotributo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a poner bajo la lupa la estructura impositiva argentina. En su último informe de revisión económica, el organismo multilateral le exigió de manera formal al Gobierno nacional avanzar hacia una reforma tributaria integral con un objetivo fiscal ambicioso: incrementar la recaudación en un 3,3% del Producto Bruto Interno (PBI). Para alcanzar esa meta, el plan del Fondo apunta de forma directa contra los asalariados, los pequeños contribuyentes y el consumo masivo.

La justificación técnica que esgrimió el organismo radica en la necesidad de garantizar el equilibrio fiscal a largo plazo. De acuerdo con la visión del FMI, este fuerte incremento en los ingresos públicos le daría el aire financiero necesario al Poder Ejecutivo para empezar a eliminar o bajar impuestos considerados distorsivos, tales como las retenciones a las exportaciones y el impuesto al cheque, que frenan la competitividad económica.

El plan del FMI para que 2 millones de personas más paguen Ganancias

El eje más sensible del documento técnico golpea directamente los ingresos de la clase media trabajadora. El FMI solicitó formalmente bajar el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias (cuarta categoría) para ampliar la base de recaudación.

El objetivo planteado es sumar a unos 2 millones de personas al esquema impositivo, logrando que el 20% de los asalariados formales del país queden alcanzados por el tributo. De implementarse la medida, se duplicaría la cantidad de contribuyentes actuales que pagan Ganancias, lo que le reportaría al Estado un ingreso extra estimado en USD 3.000 millones anuales.

El fin del Monotributo tal como se lo conoce

Los trabajadores independientes y profesionales también forman parte del paquete de exigencias del Fondo. Para el universo de los pequeños contribuyentes, el FMI propone un cambio drástico: elevar fuertemente las escalas o directamente eliminar el régimen simplificado.

Esta medida tiene como fin forzar a millones de monotributistas a pasar al régimen general de autónomos, obligándolos a liquidar IVA y Ganancias de manera tradicional. Con esta modificación estructural, el organismo de crédito calcula que el fisco podría absorber un flujo equivalente al 1% del PBI.

Cambios en el IVA: fin de exenciones y alícuota única

El tercer pilar de la reforma exigida por el organismo internacional impacta en el consumo cotidiano. El FMI recomendó al Palacio de Hacienda unificar la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el 21%.

En la práctica, esta unificación impositiva implicaría eliminar la mayoría de las exenciones vigentes y las alícuotas diferenciadas reducidas (como las que hoy aplican al 10,5% en ciertos alimentos de la canasta básica, bienes de capital o servicios esenciales). Según el staff técnico del Fondo, la simplificación del IVA es vital para reducir la evasión fiscal y maximizar los ingresos del Estado de forma inmediata.

El Gobierno nacional deberá evaluar ahora el costo político y social de aplicar estas recetas fiscales en un escenario donde el bolsillo de los contribuyentes independientes y asalariados ya se encuentra bajo una fuerte presión impositiva.