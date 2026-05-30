Milei dijo que Argentina “está saliendo de un siglo de declive” y llamó a “sepultar al populismo”

El presidente de la Nación, Javier Milei, resaltó que gracias a las medidas que implementó su Gobierno “hemos alcanzado el orden macroeconómico, piedra angular de cualquier proyecto sostenible”, y sostuvo que la Argentina atraviesa un proceso de recuperación económica impulsado por “un plan de reformas estructurales sin precedentes”. Fue durante el cierre de la 12ª edición del Latam Economic Forum realizado en Buenos Aires.

“Con la confianza del pueblo argentino estamos sacando al país de un siglo de sostenido declive”, afirmó el mandatario al inicio de su exposición, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el investigado por enriquecimiento ilícito jefe de Gabinete, Manuel Adorni; los ministros de Salud, Mario Lugones; y de Defensa, Carlos Presti; y el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli. También estuvieron presentes el fundador y líder de Research for Traders, Darío Epstein; y el rabino Tzvi Grunblatt.

Ante empresarios e inversores, el mandatario detalló que “pasamos de niveles de riesgo país de 3000 a menos de 500”, mientras que “el Estimador Mensual de la Actividad Económica está hoy 11 % arriba de cuando recibimos el poder”, y en ese marco aseguró que “nosotros podemos hacer nuestros mejores esfuerzos, pero la Argentina será investment grade el día que los argentinos definitivamente decidan abrazar las ideas de la libertad y terminen de sepultar al populismo”.

Reiterada promesa de baja inflacionaria

“Argentina va a un escenario de menor inflación y de mayor crecimiento. Por eso, el siguiente salto cualitativo es la liberación de los rendimientos crecientes mediante la desregulación”, remarcó el líder libertario, y añadió que “cuando el Estado deja de ser un freno, las empresas escalan, la productividad sube y el crecimiento se acelera: eso es lo que vamos a profundizar con el Súper RIGI que acabamos de enviar al Congreso”.

Discurso del Presidente Javier Milei en la 12° Edición del Latam Economic Forum. pic.twitter.com/5cB44sJDgB — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) May 28, 2026

En otro tramo de su mensaje, Milei resaltó que “la economía se viene expandiendo a un ritmo del 5 % anual”, mientras que el Gobierno logró alcanzar “los índices de criminalidad más bajos de la historia” y, además, “terminamos con los gerentes de la pobreza”.

En este contexto, indicó que “Argentina es uno de los países que más ha crecido en Latinoamérica en 2025 y el que más va a crecer en los próximos años”, según estimaciones de diferentes organismos, y aseguró que el país “ya tiene indicadores fiscales para ser digno de tener una calificación muchísimo mejor”.

Además, el mandatario sostuvo que “Argentina tiene todo lo necesario para liderar este proceso de transformación en la nueva América Latina”, y remarcó que el Gobierno continuará impulsando la apertura económica y la llegada de inversiones estratégicas vinculadas a la energía, la industria y el desarrollo tecnológico.

Contra medios y oposición

Como viene siendo habitual, Milei embistió contra los medios de comunicación que “atacan” al Gobierno de manera “injusta”, según dijo.

Y aseveró que el año pasado la oposición “intentó un golpe de Estado, atacando al programa económico”.

“En esos ataques, lo que ocurrió fue una salida masiva de los activos argentinos. Eso implicó el riesgo país, bajó la tasa de pesos y esa corrida representó algo nunca visto en la historia argentina. Pero tomamos medidas precautorias”, explicó.

“Se dedicaron a generar miedo. Vean lo que pasó con la pandemia, producto de la política y los medios de comunicación. Hoy la gente le devuelve la factura”, sentenció.

