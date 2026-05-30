“Una” en Almagna: vuelve el unipersonal de Miriam Odorico

Tras cinco temporadas exitosas en cartelera, el 30 de mayo vuelve Una, el unipersonal de Miriam Odorico que inicia su sexta temporada en el recientemente inaugurado Almagna Teatro. Las entradas pueden adquirirse vía Alternativa Teatral.

La pieza cuenta con dramaturgia y dirección de Giampaolo Samá y se presentará los sábados a las 17.30 horas en el tablado de Guardia Vieja 3783

¿Ser o parecer?

Un espejo. Una nariz levemente torcida. Un comentario del marido.

Eso es todo lo que necesita Angélica Moscarda para que su mundo se parta en dos.

Una es el relato de una mujer que un día se mira de verdad — y ya no reconoce a nadie. Ni a sí misma. Lo que comienza como una pequeña grieta en el cristal se convierte en una avalancha: ¿Quién soy para los demás? ¿Quién soy cuando nadie me mira? ¿Cuántas personas distintas habito — o me habitan — en un solo cuerpo?

En su búsqueda desesperada de autenticidad, Angélica lo abandona todo: las máscaras, los roles, el nombre. Pero cuanto más se despoja, más descubre. No hay una verdad debajo. Hay muchas. Quizás infinitas.

Si somos muchos, ¿realmente somos alguien?

Una es un unipersonal de fuerza escénica, humor e inteligencia, que dialoga con los grandes fantasmas de Luigi Pirandello y Dario Fo para hablar de algo urgente y eterno: la fragilidad de creer que sabemos quiénes somos.