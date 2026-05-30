Morón: aprobaron la interpelación a Lucas Ghi por el escándalo de la narcofuncionaria

El Concejo Deliberante de Morón aprobó un pedido de interpelación para el intendente Lucas Ghi, en el marco de un fuerte escándalo político institucional que sacude al municipio del oeste bonaerense. La medida fue convalidada por 16 votos a favor y 8 en contra, luego de que bloques de la oposición y un sector clave del peronismo unieran posiciones para exigir explicaciones sobre el funcionamiento de las estructuras municipales y los criterios de designación de funcionarios.

La convocatoria al jefe comunal se desencadenó tras un impactante operativo de la Policía Federal Argentina (PFA) en Castelar sur. Allí se allanó el domicilio de Luna Suyai Ortigoza, quien se desempeñaba como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad de Morón. En el lugar, las fuerzas de seguridad secuestraron más de medio kilo de cocaína, marihuana, balanzas de precisión y dinero en efectivo. La fiscalía N° 9 de Morón acusa a Ortigoza de liderar una red de comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de delivery. Al momento del procedimiento la mujer no fue localizada y actualmente permanece prófuga con pedido de captura nacional.

#NarcoPolíticos 🚔🚨 Escándalo en Morón: hallaron medio kilo de cocaína en la casa de una funcionaria y está prófuga



Un verdadero terremoto político sacude a la Municipalidad de Morón luego de que la Policía Federal encontrara más de medio kilo de cocaína y armamento en la… pic.twitter.com/Ykjaznuk2m — ANDigital (@ANDigitalOK) May 27, 2026

Fractura oficialista y votos clave de Martín Sabbatella

La aprobación de la interpelación expuso una profunda crisis en el frente gobernante local. El pedido fue impulsado inicialmente por los bloques opositores del PRO y La Libertad Avanza, pero su aprobación definitiva fue posible gracias a un fuerte quiebre interno: los concejales alineados con Martín Sabbatella (Nuevo Encuentro) rompieron la alianza parlamentaria con el intendente y aportaron sus votos para convalidar la convocatoria, profundizando la interna oficialista en el distrito.

A partir de la notificación formal, el intendente Lucas Ghi contará con un plazo de cinco días hábiles para presentarse personalmente en el recinto del Concejo Deliberante o, en su defecto, enviar a un funcionario de primera línea para responder el pliego de preguntas sobre el nombramiento y los mecanismos de control aplicados sobre la exdirectora.

La postura de la Intendencia de Morón

Ante la gravedad del caso y la repercusión pública, desde la Intendencia de Morón informaron de manera oficial que Luna Suyai Ortigoza fue dada de baja inmediatamente de la planta de funcionarios al tomarse conocimiento de las actuaciones judiciales en su contra.

Por su parte, fuentes cercanas al Ejecutivo local señaron que el intendente Ghi ha expresado una "profunda decepción" por el accionar de la exdirectora y ratificaron que el jefe comunal se puso de manera inmediata a entera disposición de las autoridades judiciales correspondientes para colaborar con el esclarecimiento de la causa por narcotráfico.