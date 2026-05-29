Desaparición de Agostina Vega: “Tu hija está bien. Dormida. Quedate tranquila”

La fiscalía, a cargo Raúl Garzón, analiza un mensaje que la mamá de Agostina Vega recibió en las últimas horas y que podría ser clave para la investigación a una semana de la desaparición de la adolescente de 14 años.

En concreto, desde el entorno de la causa sostienen que la menor está en Córdoba y con vida.

“Tu hija está bien. Dormida. Quedate tranquila”, es el mensaje que llegó al celular de Melisa, la mamá de la adolescente, por lo que de manera inmediata se trasladó hasta la Policía para incorporarlo a la investigación.

Como lamentablemente suele ocurrir, algunos de los llamados son en broma, pero en otros Melisa explica que reconoce la voz, por lo que decidió que sean analizados por los especialistas.

La mujer cambió de abogado y ahora la querella es representada por Carlos Nayi, quien informó que, con la prueba que hay hasta el momento en la causa, se puede decir que la adolescente “está en Córdoba”.

Este jueves, el único detenido en la pesquisa, Claudio Gabriel Barrelier, declaró y “sostuvo el relato del auto rojo y que la nena que se ve en el video es su hija”, con relación a las imágenes difundidas en las últimas horas.

Vale reseñar que Agostina desapareció el sábado 23 de mayo a las 22.30, cuando salió de la casa de su madre en barrio General Mosconi. En paralelo, surgieron versiones cruzadas por un video en el que se ve a Barrelier ingresando con una nena a su domicilio de barrio Cofico.

Mientras la madre de Agostina insiste en que la chica que aparece en las imágenes es su hija, desde el entorno del detenido aseguran que se trata de la hija de él.