“Caligaris Sí”: invitados de lujo y la portada del disco realizada por un fan

Los Caligaris presentan su nuevo disco de estudio, Caligaris Sí, un trabajo que resume como nunca antes el espíritu festivo y optimista que la banda viene llevando por el mundo desde hace años. Este álbum llega luego de que la banda haya recorrido escenarios de toda Latinoamérica y el mundo, construyendo una identidad alrededor de ellos.

Caligaris Sí no es solo un simple disco, funciona como un mensaje de positivismo hacia los fans de la banda. El “si” aparece como una invitación a animarse y a seguir adelante con los sueños que uno tiene en la vida. A apostar por ellos.

Con este concepto, el álbum reúne 11 canciones en total, y entre ellas, incluyen canciones con colaboraciones de artistas de todos los géneros y de diferentes partes del mundo: “Viento a tu Favor” con Paty Cantú, “El Reloj Me Miente” junto a Justo de Silvestre y La Naranja, “Mi Vida Sin Tu Vida” con Los Auténticos Decadentes y Banda el Recodo, “Hoy Flasheaba” con Benjamín Amadeo, “Mala Junta” con La Konga y Neto Peña, “Confinado” junto a La Vela Puerca, “Hablar de Flores” con Coti Sorokin, “Tengo” con Don Tetto, “El sin cabeza” con Alan Sutton y las Criaturas de la Ansiedad y “Tu infeliz” junto a Karina La Princesita.

Además, la banda ya anticipó que a mediados de agosto llegará la versión deluxe del álbum, que sumará nuevas canciones.

El Focus Track del álbum es “Viento a tu Favor”, la colaboración junto a Paty Cantú, una canción explosiva y festiva que representa a la perfección el espíritu de Caligaris Sí.

Con una impronta marcada por los vientos fuertes desde el comienzo. Además, junto con el lanzamiento del disco, la banda presenta el videoclip oficial de “Viento a tu Favor” un video dinámico y divertido, que caracteriza desde siempre al universo de Los Caligaris.

Un disco que incluye varias colaboraciones con artistas de distintos géneros y de diferentes partes del mundo, pero siempre con la esencia de Los Caligaris.

Uno de los aspectos más especiales del lanzamiento tiene que ver con la portada oficial del disco. Los Caligaris realizaron un concurso abierto para que sus fans enviaran las distintas propuestas artísticas inspiradas en el concepto del álbum.

En paralelo a este lanzamiento, Los Caligaris anunciaron recientemente una unión histórica junto a Los Auténticos Decadentes para presentar una experiencia única e irrepetible: “La fórmula perfecta”, una gira conjunta que llevará la celebración, la alegría y el descontrol a otro nivel.

Con fechas ya confirmadas en Córdoba, México y Colombia, ambas bandas compartirán escenario en una serie de shows pensados como una verdadera fiesta colectiva.

Y es importante anunciar que vuelven a Buenos Aires. La cita es el sábado 6 de junio en Museum: Perú 535, con localidades a la venta vía rgentradas.