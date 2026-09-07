El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, desembarcó este viernes en el municipio de Mar Chiquita para encabezar un acto de fuerte contenido político y de gestión. Acompañado por el intendente local, Walter Wischnivetzky, el mandatario provincial formalizó la entrega de 137 escrituras gratuitas y dejó inaugurados dos nuevos espacios de usos múltiples para la comunidad, en un claro mensaje de diferenciación frente a las políticas de la Casa Rosada.

“Esta jornada demuestra que, aunque nos digan que el mercado soluciona todos los problemas, se necesita de un Estado presente para traer respuestas concretas y generar igualdad de oportunidades”, afirmó Kicillof durante el encuentro, que contó además con la presencia del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.

En sintonía con sus últimas intervenciones públicas, el jefe del Ejecutivo bonaerense cargó contra la administración de La Libertad Avanza: “Desde que asumió, Javier Milei está destruyendo el Estado nacional, pero no pudo hacer lo mismo con la Provincia: acá están las escrituras que los vecinos esperaron durante tanto tiempo”, contrastó.

“Hace dos años que todo está empeorando en la Argentina: la industria, el comercio, el turismo y las familias endeudadas son consecuencia de un Presidente que no piensa en la gente, sino en las corporaciones extranjeras”, disparó el Gobernador.

Regularización dominial y obras de uso comunitario

El núcleo de la jornada laboral en la localidad balnearia se centró en el programa “Mi Escritura, Mi Casa”, mediante el cual se otorgaron 137 títulos de propiedad gratuitos a familias de diversos barrios del distrito. Los beneficios de la regularización dominial alcanzaron también a entidades civiles clave de la región, como la Asociación de Jubilados y Pensionados “Nuestra Señora de Luján” y el Club Atlético Belgrano.

#Gestión ⚠️🔥 Kicillof cruzó a Milei desde Mar Chiquita: “Está destruyendo el Estado”



El Gobernador volvió a cargar contra el Presidente y acusó al Gobierno nacional de avanzar en un proceso de desmantelamiento estatal que afecta derechos, obras y políticas públicas.



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En materia de infraestructura social, la Provincia concretó una inversión de $153 millones para la inauguración de dos Salones de Usos Múltiples (SUM). Los nuevos establecimientos comunitarios quedaron operativos en:

El barrio PROCREAR.

La localidad de La Caleta, destinado al dictado de talleres culturales y el impulso de la actividad turística.

Al respecto, el ministro Andrés Larroque se sumó al cuestionamiento institucional hacia Nación: "Frente a este escenario de crueldad del Gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires hoy inaugura dos SUM que son verdaderos espacios de encuentro de la comunidad. Mientras que para Milei la política es un elemento destructivo, para nosotros es una herramienta constructiva de transformación social".

Educación, tecnología y equipamiento ambiental

Durante la recorrida, que incluyó supervisiones edilicias en el Centro Cultural Municipal “Estación Cultura” y el Centro Educativo Complementario N°801, el mandatario distribuyó 30 netbooks del programa Conectar Igualdad Bonaerense a estudiantes de la Escuela Secundaria N°6. Asimismo, entregó certificados de egreso a los estudiantes de la Diplomatura en Marketing Digital con Inteligencia Artificial (IA), dictada mediante el Programa Puentes.

Por su parte, el jefe comunal Wischnivetzky ponderó la articulación con el gabinete provincial para "dar respuesta a cada una de las demandas de nuestro pueblo". La jornada concluyó con la entrega de equipamiento ambiental para el municipio, consistente en un tractor para la Reserva Provincial de Mar Chiquita y un autoelevador destinado a optimizar las tareas de la planta de reciclado local.

En el cierre, Kicillof reconoció las limitaciones presupuestarias que impone el escenario nacional pero ratificó el rumbo: “Si bien la Provincia o el municipio no pueden reemplazar completamente a un Gobierno nacional que abandona a nuestro pueblo, vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos para ampliar y garantizar los derechos”.

El evento reunió a una nutrida comitiva de funcionarios bonaerenses, entre ellos la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, la subsecretaria de Política Ambiental, Tamara Basteiro, y el senador provincial Jorge Paredi, junto a jefes comunales de la región.