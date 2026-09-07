El plan del Gobierno para captar dólares del colchón con una nueva ley

El Gobierno nacional enviará la semana próxima un nuevo proyecto de ley al Congreso de la Nación con un objetivo macroeconómico central: incentivar de manera definitiva el reingreso de los denominados "dólares del colchón" al circuito económico formal. La iniciativa, impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, introducirá reformas clave a la actual Ley de Inocencia Fiscal (promulgada a inicios de año como Ley 27.799), luego de evaluar que el régimen original no alcanzó el volumen de exteriorización de fondos proyectado por el Palacio de Hacienda.

La nueva propuesta técnica fue elaborada contemplando los reclamos y sugerencias de diversas entidades de contadores y tributaristas. El diagnóstico oficial determinó que el temor a sanciones imprevistas y la complejidad burocrática actuaban como un freno para los contribuyentes, por lo que el nuevo texto apuntará a generar confianza técnica y otorgar una mayor seguridad jurídica.

Los 3 cambios principales del nuevo proyecto

El corazón de la reforma legislativa se centra en tres modificaciones críticas al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), diseñadas para destrabar la operatoria:

Protección del "tapón fiscal": El proyecto permitirá corregir las declaraciones juradas ante errores detectados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sin que el contribuyente pierda de forma automática el beneficio del tapón fiscal o la presunción de exactitud. Con esto, se garantiza que un error menor no anulará el perdón fiscal otorgado.

Eliminación de topes patrimoniales: Se planea suprimir los límites vigentes de ingresos anuales (hoy fijados en $1.000 millones) y patrimoniales (actualmente en $10.000 millones). Al remover estos techos, el Gobierno busca masificar la adhesión y ampliar significativamente el universo de medianas y grandes empresas que pueden sumarse al régimen.

Actualización contra la litigiosidad: Se elevará el monto mínimo legal para disputas judiciales —fijado históricamente en el valor desactualizado de $25.000— a fin de reducir la acumulación de causas judiciales menores y agilizar los procesos operativos del organismo recaudador.

El trasfondo macroeconómico de la medida

Desde el entorno de Luis Caputo explicaron que estas modificaciones buscan resolver necesidades urgentes de la macroeconomía. La intención oficial es destrabar la economía y reactivar sectores clave mediante el ingreso genuino de divisas que hoy se encuentran fuera del sistema financiero, ofreciendo a cambio un marco normativo previsible y sin sorpresas fiscales.

En los próximos días, el Poder Ejecutivo terminará de delinear el texto definitivo que ingresará formalmente para el debate en las comisiones del Parlamento, donde el oficialismo buscará un tratamiento célere para acelerar la entrada en vigencia de las nuevas condiciones.