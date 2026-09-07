El padre de Agostina Vega rompió el silencio: “Entre la madre y el detenido hay algo”

A una semana de la desaparición de Agostina Vega en Córdoba, habló por primera vez su padre, Gabriel Vega, y aseguró que el único detenido en la causa, Claudio Barrelier, “no actuó solo, hay gente que fue cómplice”.

El hombre reseñó que el fin de semana pasado se encontraba en Merlo, San Luis, cuando su hija desapareció, y que se enteró porque durante la tarde del domingo lo llamó el padrino de la menor y le contó lo que estaba pasando. “Me agarró una crisis de nervios”, admitió.

“Me puse a investigar quien era Claudio (Barrelier) porque de la otra parte no me daban información. Así que así conseguí el teléfono del tipo, hice una entrevista con el tipo, hay una grabación, una prueba de todas las cosas que él dice y la verdad es que son bastante duras”, disparó en declaraciones a TN.

“La verdad es que dijo cosas bastante complicadas. Entre la madre y este tipo hay algo, no sé que, pero hay algo. Yo lo único que necesito es que me digan la verdad para encontrar a Agostina", expresó y les pidió por favor que dejen de entorpecer la investigación.

“Yo lo único que quiero es que Agostina aparezca y que caiga quien tenga que caer. Ya no me interesa mas nada, así de simple. Me voy a pelear con el mundo entero si lo tengo que hacer, porque yo voy a encontrar a Agostina. Lo voy a hacer”, acotó.

La búsqueda

“Me he metido en la villa de los galpones solo, he estado hablando con un montón de personas que se han estado relacionando con este tipo de gente”, puntualizó.

Del mismo modo, recalcó: “Yo ayudé a la gente de investigaciones a detener al tipo este. Así como se enteraron ustedes que tenia todas estas causas, así me enteré yo también pero por mi lado”.

“Para mi tiene ayuda. Sólo no ha actuado. Hay gente que esta implicada, hay cómplices”, especuló Gabriel.

Por último, aunque sin nombrarla, apuntó contra la madre de Agostina: “Está lleno de enfermos, lleno de pedófilos, lleno de gente psicópata, pero si vos sabés que te relacionás con este tipo de gente y que tenía todas estas causas, ¿para qué la llevas a este tipo de lugares? ¿Para qué estás con esta gente? Ninguno de nosotros llevaría a su hijo a un lugar así”.

“Al principio que no lo conocía, después que lo conocía, después que terminó siendo el novio y así se fue desglosando esta investigación”, sumó.

Finalmente, indicó que “Agos era una persona muy confianzuda, porque era inocente, mi hija era así, ella confiaba mucho en la gente y yo le decía ‘no seas así, no confíes en la gente’. Pero del otro lado no, de este lado siempre hubo limites”.

“Yo soy papá y voy a seguir siendo papá toda la vida, no importa el resultado. No voy a esperar hasta encontrar a Agostina, es mi hija y es lo único que tengo, lo único que me queda”, remató.