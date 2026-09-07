Lospennato sueña con Mauricio Macri 2027: “Lo vemos activo y nos entusiasmamos”

La legisladora porteña del PRO, Silvia Lospennato, se refirió a la relación que mantiene su partido con el Gobierno nacional, al tiempo que no ocultó su deseo de una candidatura presidencial de Mauricio Macri, en una semana en la que el empresario volvió a dar señales en ese sentido.

“Lo vemos a Mauricio activo y nos entusiasmamos. Siempre me parece que es una persona que aporta muchísimo a la Argentina. No hay ningún dirigente del partido que te diga que no lo quiere como candidato presidencial. De igual forma, hoy el PRO no tiene un candidato”, puntualizó en declaraciones a Radio Rivavadia.

En cuanto a la sociedad con La Libertad Avanza, explicó que “Mauricio entiende que el PRO no tiene que hacer silencio. Cuando el PRO siente que tiene que hablar y expresarse lo va a hacer, pero nunca tratando de hacerle daño al Gobierno”.

🔴 "EL PRO NO TIENE QUE HACER SILENCIO"



📌 Silvia Lospennato, legisladora y jefa del bloque del PRO en CABA, diálogo con @guadavazquez en #GuadaRecargada sobre el modelo de gestión del PRO.#Rivadavia630 pic.twitter.com/6Zfw6n1lTz — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) May 30, 2026

Por último, puso paños fríos en la polémica generada entre el actual jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y la senadora nacional de LLA, Patricia Bullrich, debido a la eliminación de los piquetes y los cortes de calles en la Ciudad.

Es que el Gobierno porteño desplegó una campaña de propaganda con afiches callejeros en los que puede leerse “La ciudad sin piquetes con ley y orden”. Ni lerda ni perezosa, la exministra de Seguridad nacional escribió en sus redes sociales: “Gracias por el reconocimiento”.

Gracias por el reconocimiento.



Justo esa Avenida vivía cortada hasta que implementamos el Protocolo Antipiquete y cortamos el curro de los gerentes de la pobreza.



Decisión desde el día 1 del Presidente.



PD: ese Ley y Orden me suena, lo buscaré en mis tuits viejos. pic.twitter.com/IlHq9ZhqwF — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 26, 2026

“Se trata de un logro compartido. No es del uno ni del otro”, concluyó Lospennato.