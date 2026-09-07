Llaryora recibió a la familia de Agostina Vega: “Queremos que la investigación siga”

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, recibió este domingo a los abuelos maternos y al padre de Agostina Vega, quienes le solicitaron que la investigación por el crimen continúe avanzando para identificar y detener a otros posibles involucrados.

Los abuelos, Miguel y Elizabeth, explicaron que el ministro de Seguridad de la provincia mediterránea, Juan Pablo Quinteros, les explicó con detalles los avances de la investigación y les “pidió disculpas”.

“Lo único que le pedimos al gobernador es que no pare, que esto siga, que encuentren hasta la última persona que le hizo daño a mi nieta”, relató la mujer en declaraciones a TN.

En tanto, el abogado de la familia, Carlos Nayi, puntualizó que “el gobernador se ha comprometido, sin traspasar los límites de la justicia, a seguir empleando todos los recursos humanos y técnicos para que, si existen otros responsables, sean alcanzados por las manos de la Justicia”.

Luego de los abuelos, Llaryora recibió también a Gabriel Vega, padre de la adolescente, quien se retiró sin dar declaraciones a la prensa. Su abogada Fernanda Alaniz aseguró que el único detenido Claudio Barrelier “es un monstruo”.

Fernanda Alaniz, la abogada del papá de Agostina: "Barrelier es un monstruo, un asesino, pero aún quedan muchas piezas más por reconstruir y vamos a ir por todas esas piezas. La dueña del auto negro buscó desviar la investigación que hacía el papá". pic.twitter.com/e2u5KWKEq0 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) June 1, 2026

“La realidad es que Agostina no está y tenemos un culpable que, gracias al trabajo que se hizo, está preso. Nos quedan muchas piezas por reconstruir y vamos a ir por esas piezas. Queremos saber a fondo lo que pasó”, acotó la letrada.

Finalmente, desde la Gobernación indicaron que la reunión buscó acercar “las condolencias y el acompañamiento emocional” a la familia, pero también “el compromiso de seguir poniendo todas las herramientas del Estado para que la investigación llegue hasta todos los responsables”.