Policiales y Judiciales | 1 jun 2026
Córdoba
Llaryora recibió a la familia de Agostina Vega: “Queremos que la investigación siga”
El gobernador y otros funcionarios del Gabinete se reunieron con los abuelos maternos de la adolescente asesinada. Luego, recibieron al padre de la joven, Gabriel Vega.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, recibió este domingo a los abuelos maternos y al padre de Agostina Vega, quienes le solicitaron que la investigación por el crimen continúe avanzando para identificar y detener a otros posibles involucrados.
Los abuelos, Miguel y Elizabeth, explicaron que el ministro de Seguridad de la provincia mediterránea, Juan Pablo Quinteros, les explicó con detalles los avances de la investigación y les “pidió disculpas”.
“Lo único que le pedimos al gobernador es que no pare, que esto siga, que encuentren hasta la última persona que le hizo daño a mi nieta”, relató la mujer en declaraciones a TN.
En tanto, el abogado de la familia, Carlos Nayi, puntualizó que “el gobernador se ha comprometido, sin traspasar los límites de la justicia, a seguir empleando todos los recursos humanos y técnicos para que, si existen otros responsables, sean alcanzados por las manos de la Justicia”.
Luego de los abuelos, Llaryora recibió también a Gabriel Vega, padre de la adolescente, quien se retiró sin dar declaraciones a la prensa. Su abogada Fernanda Alaniz aseguró que el único detenido Claudio Barrelier “es un monstruo”.
Fernanda Alaniz, la abogada del papá de Agostina: "Barrelier es un monstruo, un asesino, pero aún quedan muchas piezas más por reconstruir y vamos a ir por todas esas piezas. La dueña del auto negro buscó desviar la investigación que hacía el papá". pic.twitter.com/e2u5KWKEq0— TN - Todo Noticias (@todonoticias) June 1, 2026
“La realidad es que Agostina no está y tenemos un culpable que, gracias al trabajo que se hizo, está preso. Nos quedan muchas piezas por reconstruir y vamos a ir por esas piezas. Queremos saber a fondo lo que pasó”, acotó la letrada.
Finalmente, desde la Gobernación indicaron que la reunión buscó acercar “las condolencias y el acompañamiento emocional” a la familia, pero también “el compromiso de seguir poniendo todas las herramientas del Estado para que la investigación llegue hasta todos los responsables”.