Luis Juez exigió la renuncia del ministro Quinteros “por incompetente”

El senador nacional de La Libertad Avanza, Luis Juez, apuntó contra el Poder Ejecutivo de Córdoba tras el asesinato de la joven Agostina Vega, y pidió la renuncia del ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros. “En el medio del dolor y la angustia que como padre no puedo dejar de acompañar y expresar, tengo la necesidad de decir basta”, expresó el legislador.

En el medio del dolor y la angustia que como padre no puedo dejar de acompañar y expresar, tengo la necesidad de decir BASTA.

Los cordobeses no nos merecemos esto; no necesitamos fiscales partidarios ni incompetentes cuidando a nuestros hijos.

Si decir esto en este momento nos… — Luis Juez (@ljuez) May 31, 2026

A través de un posteo en redes sociales, dijo que “los cordobeses no nos merecemos esto; no necesitamos fiscales partidarios ni incompetentes cuidando a nuestros hijos”.

“Si decir esto en este momento nos pone en un lugar incómodo, lo lamento; no estoy dispuesto a callarme ante tanta mentira e incompetencia institucional”, disparó el exintendente de Córdoba capital.

“Le he dado la orden a mis legisladores para que pidan el jury por mal desempeño al fiscal Garzón, y le pido en nombre de los cordobeses, con todo respeto, al señor gobernador que le solicite la renuncia al ministro Quinteros por incompetente”, sentenció Juez.