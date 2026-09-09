Mundial 2026: la Provincia pide vacunación obligatoria para viajar

A pocos días del inicio de la Copa del Mundial de Fútbol 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires lanzó una fuerte advertencia epidemiológica. Las autoridades sanitarias instaron a todas las personas que tengan previsto viajar al exterior a verificar y completar sus esquemas de vacunación para evitar la reintroducción del sarampión y otras enfermedades graves en el país.

El pedido estuvo acompañado por un fuerte reclamo político hacia la gestión nacional. El titular de la cartera sanitaria bonaerense, Nicolás Kreplak, solicitó formalmente que se apliquen restricciones de viaje para contener el riesgo de contagio masivo.

“En el 2010 tuvimos un brote de sarampión en nuestro país importado producto del mundial y corremos riesgo de que vuelva a suceder, por eso instamos al Gobierno nacional a que ponga una cláusula obligatoria que establezca que para poder viajar deben tener la vacuna al día”, sostuvo el ministro durante una conferencia de prensa en la Gobernación.

Mientras se espera una respuesta de Nación, Kreplak recomendó a los turistas chequear de forma urgente las libretas sanitarias familiares e inmunizarse al menos 15 días antes de salir del país.

América del Norte perdió el estatus de "zona libre de sarampión"

La preocupación de los especialistas radica en el mapa epidemiológico actual de los países anfitriones del torneo y de otras regiones globales. El año pasado, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reportó 12.596 casos confirmados de sarampión y 28 muertes en la Región de las Américas, con el epicentro de los contagios concentrado justamente en Canadá, México y Estados Unidos.

Debido a este avance del virus, la OPS anunció un dato crítico: Canadá perdió el estatus de eliminación del sarampión, arrastrando consigo a toda la región.

El peligro se potencia por la enorme concentración de personas de distintas nacionalidades que asistirán al evento deportivo. El rebrote de la enfermedad es global: Reino Unido, España y Austria también perdieron el estatus de eliminación durante el período 2025-2026; Perú se encuentra bajo emergencia sanitaria; y en el sudeste asiático el virus mantiene una transmisión de carácter persistente.

Quiénes deben vacunarse según el Calendario Nacional

Desde la cartera de salud bonaerense recordaron que las vacunas del Calendario Nacional son obligatorias y gratuitas. El esquema de inmunización contra el sarampión (presente en las vacunas doble y triple viral) determina que deben acreditar sus dosis: