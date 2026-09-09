Kicillof desembarca en Corrientes y refuerza su perfil para 2027

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, continuará esta semana con el despliegue de su agenda territorial fuera de las fronteras bonaerenses. Este miércoles 3 de junio, el mandatario provincial arribará a la provincia de Corrientes con un doble propósito: una actividad académica formal y una fuerte señal política hacia el interior del mapa partidario nacional.

El motivo oficial del viaje será de carácter editorial. El propio gobernador confirmó la actividad a través de sus canales digitales oficiales: “Este miércoles 3 presento en Corrientes mi libro 'De Smith a Keynes', un aporte para pensar la economía y los desafíos actuales de nuestro país”, detalló en sus redes sociales.

Este miércoles 3 presento en Corrientes mi libro “De Smith a Keynes”, un aporte para pensar la economía y los desafíos actuales de nuestro país.



¡Las y los espero! pic.twitter.com/1m20AoTiQm — Axel Kicillof (@Kicillofok) June 1, 2026

Sin embargo, el dato de mayor peso político de la jornada será la reunión institucional que mantendrá con su par correntino, el radical Juan Pablo Valdés. El encuentro entre el referente del armado peronista bonaerense y el gobernador de la Unión Cívica Radical (UCR) promete concentrar la atención del escenario político, en medio de las discusiones por el rumbo económico del país y la coparticipación federal.

La estrategia de Kicillof: consolidar el perfil federal rumbo a 2027

La visita a Corrientes no es un hecho aislado, sino que forma parte de un diseño estratégico meticuloso para nacionalizar la figura del gobernador bonaerense con la mirada puesta en las próximas elecciones presidenciales de 2027.

Kicillof viene acumulando kilómetros y sumando fotos con fuerte contenido simbólico en distintos puntos clave:

Córdoba: A principios de mayo, el mandatario desembarcó en territorio cordobés para participar de un masivo cónclave sindical, logrando tender puentes en una provincia históricamente esquiva para el kirchnerismo.

España: En el plano internacional, Kicillof realizó en abril una giran europea que incluyó diversas actividades políticas y académicas, buscando robustecer su perfil internacional y establecer lazos con sectores de la centroizquierda continental.

La cumbre de este miércoles en suelo correntino ratifica la intención de la mesa política de La Plata atravesar los límites de la provincia y tejer acuerdos institucionales transversales con gobernadores, incluso de signos políticos opuestos, posicionando a Kicillof como la principal alternativa de gestión y articulación federal frente a la Casa Rosada.