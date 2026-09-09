La oposición se unió en la Legislatura y pidió una sesión por IOMA

La tensión política en la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo de máxima complejidad. Este lunes 1 de junio, la mayotía de los bloques opositores en la Legislatura Bonaerense unificaron criterios y firmaron un pedido formal de sesión especial para abordar la crisis institucional, prestacional y financiera del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social estatal que nuclea a más de dos millones de afiliados.

La iniciativa, impulsada originalmente por el bloque del PRO, logró unificar el arco opositor al sumar los respaldos de las bancadas de La Libertad Avanza (LLA), la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica, UCR + Cambio Federal, Hechos, y Unión y Libertad.

Amparados en el artículo 23 del reglamento interno del cuerpo legislativo, los diputados plasmaron el reclamo en una nota formal. A partir de esta presentación, la Presidencia de la Cámara de Diputados cuenta con un plazo formal de diez días hábiles para realizar la convocatoria al recinto. Se trata de una maniobra de fuerte peso político, habitual en el Congreso de la Nación pero sumamente infrecuente en los pasillos parlamentarios de La Plata.

#ATENCIÓN ⚠️🏥 Crisis en IOMA: diputados opositores quieren interpelar al titular de la obra social



Legisladores bonaerenses reclamaron explicaciones urgentes por las denuncias de demoras, prestaciones cortadas y falta de cobertura.



📌 Apuntan contra la gestión del IOMA

📌… pic.twitter.com/Wgu6iD16f8 — ANDigital (@ANDigitalOK) May 14, 2026

Un abanico de proyectos para intervenir la obra social

La solicitud de sesión especial es el emergente de un malestar que se viene traduciendo en decenas de expedientes frenados en las comisiones. En lo que va del año, las diferentes fuerzas de la oposición multiplicaron las propuestas para auditar el funcionamiento del instituto conducido por Homero Giles:

Comisión Bicameral de Control: Los diputados radicales Priscila Minnard , Alejandra Lordén y Valentín Miranda promueven la creación de un órgano parlamentario mixto para el seguimiento diario de la gestión de la obra social.

Autarquía Financiera: El legislador Diego Garciarena impulsa un proyecto de ley clave que busca otorgar autarquía financiera y administrativa a IOMA, garantizando que los aportes de los afiliados ingresen de forma directa a las cajas del instituto sin desvíos de fondos.

Pedido de interpelación: Bloques como el PRO, la UCR + Cambio Federal y la Coalición Cívica acompañaron un proyecto para citar de forma presencial a Homero Giles para que rinda cuentas ante los diputados.

Inspecciones y pedidos de informes: Desde La Libertad Avanza, legisladores de ambas cámaras presentaron pedidos de informes detallados por deudas con prestadores e incluso realizaron una auditoría presencial en la sede central de IOMA en La Plata.

La postura del Gobierno provincial ante los reclamos

Hasta el momento, la estrategia de respuesta ensayada por la administración de la provincia de Buenos Aires ha sido elíptica respecto a las falencias de gestión interna, optando por polarizar directamente con la gestión central de la Casa Rosada.

Desde el Poder Ejecutivo bonaerense argumentan de forma sistemática que el severo plan de ajuste económico implementado por el Gobierno nacional provocó de forma directa el desfinanciamiento estructural y la pérdida de sustentabilidad de todo el sistema sanitario provincial, afectando el normal cumplimiento de las prestaciones médicas y farmacéuticas de IOMA.

Con los plazos reglamentarios en marcha, el oficialismo deberá definir si otorga el debate en el recinto o si resiste la presión de una oposición que, por primera vez en el año, logró articular un frente común de fuste en la Legislatura.