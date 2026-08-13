Vacaciones en la naturaleza: lo que hay que saber para disfrutar sin poner en riesgo los ecosistemas

Cada año, millones de personas eligen recorrer algunos de los paisajes naturales más emblemáticos de Argentina. Desde la Patagonia hasta las Cataratas, desde los Esteros del Iberá hasta las sierras y montañas, el turismo representa una oportunidad para valorar la riqueza ambiental del país, pero también implica una responsabilidad.

Los ecosistemas naturales no son espacios recreativos diseñados para soportar cualquier comportamiento humano. Son ambientes vivos, muchas veces frágiles, que enfrentan amenazas crecientes como la crisis climática, los incendios forestales, la contaminación y la pérdida de biodiversidad.

“Visitar un área natural también implica asumir un compromiso con su conservación. Muchas de las amenazas que enfrentan estos ambientes pueden agravarse o prevenirse según cómo actuemos quienes los recorremos”, expresó Agostina Rossi Serra, licenciada en Ciencias Biológicas y especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina.

Evitar incendios empieza antes de encender un fuego

La enorme mayoría de los incendios forestales tienen origen humano y pueden comenzar por una colilla, un fuego mal apagado o encendido en lugares no habilitados. Cada incendio destruye bosques, pastizales y humedales, afecta comunidades enteras y pone en riesgo miles de especies.

“Los incendios forestales en Argentina no son eventos aislados. Son emergencias climáticas producto de la falta de prevención y el desfinanciamiento de las políticas de protección de los bosques. En la última temporada primavera-verano, el fuego arrasó con más de 60.000 hectáreas de bosque andino patagónico —el equivalente a tres veces la ciudad de Buenos Aires”, puntualizó Rossi Serra.

Y recalcó que “el 95 % de estos incendios se inicia por actividades humanas, ya sea por negligencia o de manera intencional; esto nos demuestra que sólo con apagar las llamas no alcanza, la verdadera urgencia nacional debe estar puesta en tener un plan serio de prevención, más recursos e infraestructura y en tipificar la destrucción de los bosques nativos como un delito penal”.

En temporadas de alto riesgo, prevenir incendios forestales exige evitar cualquier fuego, cigarrillo, pirotecnia, herramientas con chispas o quema de residuos en áreas naturales. Además, es clave estacionar y acampar solo en zonas autorizadas —lejos del pasto seco—, apagar por completo las brasas en zonas permitidas con abundante agua y alertar de inmediato a las autoridades ante el menor rastro de humo o fuego.

La fauna silvestre necesita mantenerse silvestre

Alimentar animales, perseguirlos para fotografiarlos o acercarse demasiado altera su comportamiento natural. Además del estrés que genera, puede modificar sus hábitos alimenticios y aumentar conflictos con las personas.

También es importante no tocar ni retirar crías, aunque parezcan solas, ya que muchas veces sus padres se encuentran cerca. Las mascotas deben permanecer con correa y bajo control para evitar ataques, persecuciones o transmisión de enfermedades. La mejor manera de observar fauna silvestre es hacerlo a distancia, sin intervenir ni modificar su entorno.

Todo residuo que entra al área natural debe volver con nosotros

Botellas, envoltorios y colillas pueden quedar durante años en el ambiente y contaminar el suelo y los cursos de agua. Los restos de comida también generan impactos, porque alteran la alimentación y el comportamiento de la fauna silvestre.

Reducir el uso de plásticos descartables y llevarse todos los residuos son prácticas básicas para cualquier visitante.

Los senderos existen para proteger el ambiente

Salir de los caminos habilitados acelera procesos de erosión, daña la vegetación nativa y puede afectar hábitats y especies muy sensibles.

Circular únicamente por los senderos habilitados y respetar la infraestructura existente ayuda a conservar el lugar para futuras generaciones.

Los glaciares también necesitan protección

Argentina alberga una de las mayores reservas de hielo de Sudamérica (casi 17.000 cuerpos de hielo inventariados, que cubren una superficie de 8.484 km²). Los glaciares, además de un majestuoso escenario natural visitado por miles de personas, constituyen reservas estratégicas de agua dulce y cumplen un papel fundamental frente a la crisis climática.

En este contexto, Greenpeace reiteró su preocupación por los cambios a la Ley de Glaciares aprobados este año, ya que cualquier debilitamiento de ese tipo de herramientas incrementa los riesgos para estos ecosistemas fundamentales para el abastecimiento de agua y para la biodiversidad.

Los glaciares no se tocan.

Una lucha incansable, masiva y poderosa: Greenpeace y la Ley de Glaciares.



https://t.co/8YXDlEZlVW — Greenpeace Argentina (@GreenpeaceArg) May 26, 2026

“Cuando visitamos un glaciar no estamos frente a una simple atracción turística. Estamos frente a una reserva de agua estratégica cuya protección debe fortalecerse, no debilitarse. Cuidar un área natural no termina cuando volvemos a casa. También implica apoyar y defender políticas públicas que protejan bosques, humedales, glaciares y biodiversidad. La conservación depende tanto de nuestras decisiones individuales como de las decisiones que se toman desde el Estado para garantizar la protección efectiva de estos ecosistemas”, sentenció Rossi Serra.